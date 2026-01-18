Real, Arbeloa racconta: "Ecco la prima cosa che ha fatto Mbappé per darmi il benvenuto"

Dopo la vittoria molto complicata da ottenere da parte del Real Madrid contro il Levante (2-0) oggi pomeriggio nella Liga, il neo tecnico delle merengues Álvaro Arbeloa si è mostrato entusiasta nei confronti di Kylian Mbappé, sia per il giocatore che per l’uomo.

Il nuovo allenatore dei blancos, in carica da martedì, ha anche rivelato di essere rimasto colpito dalla tecnica del fuoriclasse francese già dai primi giorni di lavoro. "Sappiamo tutti che ha un problema a un ginocchio e lo ringrazio per il suo impegno", ha voluto sottolineare Arbeloa dopo la partita, in conferenza stampa. "Chiunque avrebbe potuto non giocare, ma in due giorni Kylian mi ha dimostrato di essere un autentico leader".

"La prima cosa che ha fatto è stata di superarmi con un piccolo tunnel al nostro incontro di benvenuto. Un bel modo per darmi il benvenuto (sorride, ndr). Sono felicissimo di poter allenare un giocatore come lui, capace di segnare 60 gol a stagione", ha riconosciuto l'allenatore attuale del Real Madrid. "Vederlo allenarsi, vederlo giocare, quello che riesce a fare con il pallone… è qualcosa che porterò dentro di me per tutta la vita. E soprattutto la persona che è". Insomma, campione dentro e fuori dal campo KM10: "È un ragazzo fantastico, un leader naturale, e spero che il suo ginocchio regga a lungo, perché ovviamente avremo bisogno di lui. Fa la differenza in ogni partita e quando è in campo siamo entusiasti".