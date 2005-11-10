Arriva il Clásico, ma Vinicius si è autoescluso: Mourinho punta su Diomande

Lo scorso 10 ottobre, Vinicius si è alzato dalla panchina nella partita tra Real Madrid e Villarreal al Bernabéu ed in 20 minuti è cambiato tutto. Il gol del 2-0 è solo un'illusione: interviene il VAR e il brasiliano viene espulso. All'origine della decisione una tirata di capelli ai danni di Saliba, del tutto gratuita e ingiustificata.

Non contento, Vinicius si arrabbia molto gridando all'ingiustizia e così facendo peggiora la propria situazione, guadagnandosi ben 4 giornate di squalifica. Domenica scorsa contro il Siviglia ha scontato la prima giornata fermo ai box, ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare per quella successiva: niente Clasico per Vinicius.

Vini non giocherà contro il Barcellona, domenica alle 21. Lo ha fatto contro il Lipsia, una partita in cui non è riuscito ad effettuare nemmeno un dribbling in 70 minuti in cui è rimasto in campo, come fa notare Marca. Proprio la gara contro il Lipsia preoccupa l'ambiente, con il tecnico José Mourinho che contro i catalani punterà su Diomande.

L'allenatore del Real ha voluto approfondire così la questione dopo la Champions: "Se è triste, è una cosa molto personale. Potete avere una percezione, ma penso che solo lui possa dirvi apertamente cosa sente o meno. Come allenatore, sono contento della partita che ha fatto. Da Vinicius ci si aspetta sempre di più e che sia individualmente decisivo, ma ha fatto una partita che mi è piaciuta", ha detto.