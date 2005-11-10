L'Arsenal aggancia il City in vetta, Arteta esalta Gabriel: "Fra i top centrali al mondo"

Il Manchester City cade contro l'Aston Villa e l'Arsenal ne approfitta agganciando i rivali in vetta alla Premier League, grazie al 2-0 sull'Everton. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato a Sky Sports. Ecco le sue parole: "Sono davvero felice. Abbiamo apportato qualche modifica, cinque modifiche. Abbiamo avuto tre partite in meno di sei giorni, quindi sapevamo quanto sarebbe stato difficile. Ma ho pensato che la squadra si fosse comportata davvero bene. Ho pensato che fosse davvero attiva fin dall'inizio, ha messo molta pressione sull'avversario".

Arsenal, Arteta si gode Gabriel

Poi Arteta ha analizzato l'approccio alla gara dei suoi e la maturità avuta nel gestire i momenti della gara: "Abbiamo avuto alcuni problemi a concludere bene le azioni, ma abbiamo segnato su un'azione provata e questo ci ha dato la fiducia e la forza per andare a dominare la partita. Ma fino a quando non abbiamo segnato il secondo gol, sapevamo che era una partita ancora aperta".

L'allenatore poi esalta Gabriel: "Penso che sia uno dei migliori difensori centrali del mondo, senza dubbio, con l'impatto che ha in entrambe le aree di rigore. La sua leadership, la sua presenza, ciò che offre al resto dei ragazzi è unico e siamo molto felici di averlo".