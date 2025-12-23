Arsenal-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: Calafiori centrale, sorpresa Gabriel Jesus

Questa sera va in scena anche la Carabao Cup, con i quarti di finale tra Arsenal e Crystal Palace che stabilirà finalmente il tabellone finale delle semifinali. Intanto Mikel Arteta questa sera apporta 8 cambi rispetto alla vittoria di misura sull'Everton, mentre l'ex Bologna Calafiori viene proposto centrale di difesa - ruolo già ricoperto in Nazionale - insieme a Saliba. La notizia della serata il ritorno in campo dal primo minuto di Gabriel Jesus dopo 345 giorni.

Oliver Glasner, lato Crystal Palace, adotta tre cambi rispetto all'uscita col Leeds, ma in attacco si affida a bomber Mateta. Presente in difesa il colosso Guehi, di cui ormai è certo l'addio al termine della stagione, mentre Liverpool e Barcellona hanno già staccato il numerino per accodarsi.

Arsenal (4-2-3-1): Arrizabalaga, Timber, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Merino, Eze, Madueke, Martinelli, Jesus.

A disposizione: Raya, Saka, Odegaard, Gyokeres, Trossard, Nwaneri, Zubimendi, Rice, Salmon.

Allenatore: Arteta,

Crystal Palace (4-3-3): Benitez, Canvot, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Lerma, Pino, Nketiah, Mateta.

A disposizione: Henderson, Uche, Clyne, Hughes, Esse, Sosa, Rodney, Devenny, Drakes-Thomas.

Allenatore: Glasner.

Carabao Cup, il programma delle semifinali

Newcastle - Manchester City (andata 13 gennaio)

Chelsea - Arsenal/Crystal Palace (data da definire)

Manchester City - Newcastle (ritorno 3 febbraio)

Arsenal/Crystal Palace - Chelsea (data da definire)