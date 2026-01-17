Arsenal, il Nottingham per l'allungo sul City in Premier: out Calafiori, le formazioni ufficiali

La Premier League si prepara a un sabato che può pesare tantissimo nella corsa al titolo. Dopo il clamoroso ko del Manchester City nel derby perso 2-0 contro lo United di Michael Carrick, l’Arsenal ha l’occasione di portarsi a +9 in vetta, a patto di espugnare il campo del Nottingham Forest. I Gunners arrivano all’appuntamento forti del successo per 3-2 contro il Chelsea nell’andata della semifinale di Coppa di Lega e con qualche novità di formazione: dentro dal primo minuto David Raya in porta, Noni Madueke e Gabriel Martinelli in attacco. In panchina finiscono Kepa Arrizabalaga, Bukayo Saka e Leandro Trossard, mentre restano ai box Max Dowman (caviglia), Riccardo Calafiori e Piero Hincapie.

Il Forest, quarto in classifica, si presenta con sette punti di margine sul West Ham. Torna a disposizione Ibrahim Sangare dopo la Coppa d’Africa, mentre Willy Boly non figura tra i convocati. Restano indisponibili John Victor e Chris Wood per problemi al ginocchio, con Ryan Yates che parte dalla panchina per un guaio muscolare. Di seguito le formazioni ufficiali.

Nottingham Forest (4-3-3): Matz Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Anderson, Sangare, Dominguez; Gibbs-White, Igor Jesus, Hudson-Odoi

Arsenal (4-3-3): David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Timber, Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli