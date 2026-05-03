Arsenal, Lewis-Skelly: "Traguardo a portata di mano, la pressione è un privilegio"

Il centrocampista dell'Arsenal Myles Lewis-Skelly, parlando a BBC Match of the Day, ha commentato così il 3-0 rifilato ieri al Fulham: "Voglio solo ringraziare l'allenatore e i compagni per la fiducia che mi hanno accordato. Sentivo di dover essere pronto oggi e sono contento che mi abbiano dato questa opportunità. Mi è piaciuto molto".

Prosegue il calciatore inglese, impiegato in stagione da Arteta anche da terzino sinistro: "Abbiamo semplicemente detto che dobbiamo giocare l'uno per l'altro e con intensità, e allora la nostra qualità verrà fuori."

Sulla posizione dell'Arsenal: "È un traguardo meritato per questo club, è dove dovremmo essere. Dobbiamo cogliere questa opportunità ora, perché è lì a portata di mano. Consideriamo la pressione un privilegio".