Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arsenal, Lewis-Skelly: "Traguardo a portata di mano, la pressione è un privilegio"

Arsenal, Lewis-Skelly: "Traguardo a portata di mano, la pressione è un privilegio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Il centrocampista dell'Arsenal Myles Lewis-Skelly, parlando a BBC Match of the Day, ha commentato così il 3-0 rifilato ieri al Fulham: "Voglio solo ringraziare l'allenatore e i compagni per la fiducia che mi hanno accordato. Sentivo di dover essere pronto oggi e sono contento che mi abbiano dato questa opportunità. Mi è piaciuto molto".

Prosegue il calciatore inglese, impiegato in stagione da Arteta anche da terzino sinistro: "Abbiamo semplicemente detto che dobbiamo giocare l'uno per l'altro e con intensità, e allora la nostra qualità verrà fuori."

Sulla posizione dell'Arsenal: "È un traguardo meritato per questo club, è dove dovremmo essere. Dobbiamo cogliere questa opportunità ora, perché è lì a portata di mano. Consideriamo la pressione un privilegio".

Articoli correlati
Arsenal, Lewis-Skelly da gioiello a esubero? Diversi club di Premier su di lui Arsenal, Lewis-Skelly da gioiello a esubero? Diversi club di Premier su di lui
Arsenal, il talento classe 2006 Lewis-Skelly rinnova fino al 2030 Arsenal, il talento classe 2006 Lewis-Skelly rinnova fino al 2030
Arsenal, c’è l’accordo con Lewis-Skelly per un nuovo contratto a lungo termine Arsenal, c’è l’accordo con Lewis-Skelly per un nuovo contratto a lungo termine
Altre notizie Calcio estero
Barcellona, Gavi 'graziato' di un rosso: sui social parte l'ira dei tifosi del Real... Barcellona, Gavi 'graziato' di un rosso: sui social parte l'ira dei tifosi del Real Madrid
Arsenal, Lewis-Skelly: "Traguardo a portata di mano, la pressione è un privilegio"... Arsenal, Lewis-Skelly: "Traguardo a portata di mano, la pressione è un privilegio"
Il Tottenham di De Zerbi vuole il sorpasso salvezza: il programma in Premier League... Il Tottenham di De Zerbi vuole il sorpasso salvezza: il programma in Premier League
Barcellona può essere campione oggi grazie... all'Espanyol! Poi il pasillo al Clasico?... Barcellona può essere campione oggi grazie... all'Espanyol! Poi il pasillo al Clasico?
Lo Schalke 04 torna in Bundesliga, Dzeko: "Non voglio smettere, felice della scelta... Lo Schalke 04 torna in Bundesliga, Dzeko: "Non voglio smettere, felice della scelta di gennaio"
Farioli vince il campionato con il Porto e omaggia Jorge Costa: "Decisivo da lassù"... Farioli vince il campionato con il Porto e omaggia Jorge Costa: "Decisivo da lassù"
Il West Ham crolla, De Zerbi spera. Espirito Santo: "Sarà una lotta all'ultimo respiro"... Il West Ham crolla, De Zerbi spera. Espirito Santo: "Sarà una lotta all'ultimo respiro"
Ligue 1, il Lens di Thauvin non approfitta del PSG distratto: solo 1-1 con il Nizza... Ligue 1, il Lens di Thauvin non approfitta del PSG distratto: solo 1-1 con il Nizza
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, la zona Champions è più vicina. Goretzka, Zirkzee, la conferma di Modric e un difensore per un Milan da scudetto. Via Leao. Tre big nella lista dei partenti viola. La mia esperienza con Rocchi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 35ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, il sabato calcistico porta in dote appena 2 gol. Risultati e classifica
Immagine top news n.2 "Manca qualcosa" per Fabregas: il Como grazia il Napoli 0-0. Conte frena l'Inter (per ora)
Immagine top news n.3 L'Inter prepara la festa: col Parma basta un pari e dal 1' vuole esserci anche il capitano
Immagine top news n.4 Palladino-Atalanta, quale futuro? "Ne parleremo a fine stagione. Siamo tutti sotto esame"
Immagine top news n.5 Genoa, ancora avanti con De Rossi? Il tecnico: "La fretta è cattiva consigliera..."
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, è quasi fatta per la salvezza
Immagine top news n.7 L'Atalanta non sa più vincere: 0-0 col Genoa. E a festeggiare sono solo i rossoblù
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La storia tra Palestra e l'Atalanta e una prossima mossa già scritta
Immagine news podcast n.2 Perché Florentino Perez (ri)vuole José Mourinho alla guida del Real Madrid
Immagine news podcast n.3 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 La risposta della Juventus a Modric: perché Spalletti vuole Bernardo Silva
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "PSG-Bayern mette in cattiva luce ancora una volta la Serie A"
Immagine news Serie A n.2 Champions, è calcio propositivo vs conservativo: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Serena non ha dubbi: "Il Vicenza ha fatto un capolavoro sportivo. Gallo è una garanzia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Skorupski verso l'addio in estate: Falcone in pole, Provedel più defilato
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino scuote i suoi attaccanti: "Di 21 tiri, solo 7 in porta. Creiamo tanto, poi..."
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, out da più di un mese: Giampaolo spera nel rientro di Vardy per tentare la risalita
Immagine news Serie A n.4 Inter, doppia gioia per Akanji: oltre allo scudetto c'è il riscatto e il contratto fino al 2028
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, prima la salvezza e poi il resto: dal mercato ai rinnovi, l'agenda di Paratici
Immagine news Serie A n.6 Inter, è qui la festa! Oggi si celebrerà in piazza Duomo, il 17 la coppa e il bus scoperto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B 2026/2027, a oggi sono sei le partecipanti sicure. Solo una è già nel torneo
Immagine news Serie B n.2 Arezzo, i tifosi celebrano la promozione con uno striscione: "ABBiamo scritto la storia"
Immagine news Serie B n.3 De Laurentiis assente al 'San Nicola' per Bari-Entella. Il retroscena legato all'ordine pubblico
Immagine news Serie B n.4 Mirri: "L'ambizione è portare il Palermo in A e di poterci restare con investimenti mirati"
Immagine news Serie B n.5 Gorgone-Insigne, la querelle che tiene banco a Pescara. E che rischia di far esplodere tutto
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica marcatori: anche questo anno, Pohjanpalo re indiscusso della categoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione al debutto nei playoff, Cusatis: "Entusiasmo sia il carburante per la prestazione"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Fogliata: "Si sogna sempre in grande: cerchiamo di andare in B già quest’anno"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo e il futuro: "Buoni propositi. Mi sento molto vicino a questa realtà"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo in Serie B, Bucchi resta: "Siamo affini sia con il presidente che con il ds"
Immagine news Serie C n.5 Torna in campo la Serie C: oggi il primo turno della fase a gironi dei playoff. La guida completa
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Di Carlo suona la carica: "Servono ferocia e determinazione per passare il turno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Parma, tutto pronto a San Siro: nerazzurri a un passo dal titolo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como-Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma campione d'Italia, Bavagnoli: "Una grandissima emozione, un successo di tutti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma F., Haavi: "Scudetto speciale, questo gruppo ha fatto qualcosa di unico"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Bavagnoli: "Uno Scudetto speciale, frutto di un lavoro straordinario"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Corelli: "È casa mia, vincere qui è qualcosa di incredibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma F., Giugliano: "Scudetto non scontato, spero tante ragazze restino"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile campione d’Italia, Rossettini: "Dedicato ad Astori e Manninger"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!