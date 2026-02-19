Playoff Conference League: Drita illuso, il Celje passa al 94'. Rijeka e Samsunspor di misura
Finiscono anche le partite di Conference League delle 21, valide per l'andata dei playoff della competizione. Il Celje trema per un attimo, dopo essere stato rimontato dai kossovari del Drita: da 0-2 a 2-2, ma alla fine decide con un gol allo scadere del secondo tempo di Poplatnik che manda in festa gli sloveni (3-2) al 90'+4.
Alla fine i croati del Rijeka superano l'Omonia in casa: basta un gol di Adu Adjei per sbilanciare dal proprio vantaggio il discorso passaggio al turno successivo, in attesa del ritorno. Si deciderà tutto al secondo round anche tra Shkendija e Samsunspor, sebbene i turchi partiranno con una rete avanti. Infine la Fiorentina dilaga in Polonia, a Bialystok, demolendo 3-0 lo Jagiellonia.
I finali delle 18:45 di Conference League
KuPS - Lech 0-2: 9' Kozubal (L), 41' Ismaheel (L)
Noah - AZ Alkmaar 1-0: 53’ Hambardzumyan (N)
Sigma Olomouc - Losanna 1-1: 22' Butler-Oyedeji (L), 58’ Sturm (S)
Zrinjski - Crystal Palace 1-1: 44' Sarr (C), 55’ Abramovic (Z)
I finali delle 21:00
Drita - Celje 2-3: 19' Kucys (C), 41' Avdyli (C), 59' Krasniqi (D), 75' Balaj (D), 90'+4 Poplatnik (C)
Jagiellonia - Fiorentina 0-3: 53' Ranieri (F), 66' Mandragora (F), 81' rigore Piccoli (F)
Omonia - Rijeka 0-1: 87' Adu Adjei (R)
Shkendija - Samsunspor 0-1: 77' Marius (S)
