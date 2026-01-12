Arsenal, White vuole più minutaggio: il difensore inglese nel mirino dell'Everton
TUTTO mercato WEB
Possibile cambio di casacca per Ben White. Il difensore inglese di proprietà dell’Arsenal ha trovato pochissimo spazio in stagione venendo impiegato solamente in 13 occasioni fra le varie competizioni. Anche nelle cinque apparizioni in Champions League, il terzino ne ha giocate solamente due dal primo minuto. Ovviamente la sua intenzione è quella di andare a trovare maggior minutaggio per giocare con più continuità.
L'opportunità potrebbe proporsi e sempre in Premier League. Secondo quanto riporta Football Insider, il calciatore inglese sarebbe finito nel mirino dell'Everton, squadra che occupa una posizione di centro classifica ma che vuole tentare il grande colpo in difesa per cercare di ovviare ai problemi nel pacchetto arretrato.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Dove sarebbe il Napoli senza tanti infortuni? La risposta non esiste, ma per ADL ci sono due buone notizie
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile