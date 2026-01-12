Arsenal, White vuole più minutaggio: il difensore inglese nel mirino dell'Everton

Possibile cambio di casacca per Ben White. Il difensore inglese di proprietà dell’Arsenal ha trovato pochissimo spazio in stagione venendo impiegato solamente in 13 occasioni fra le varie competizioni. Anche nelle cinque apparizioni in Champions League, il terzino ne ha giocate solamente due dal primo minuto. Ovviamente la sua intenzione è quella di andare a trovare maggior minutaggio per giocare con più continuità.

L'opportunità potrebbe proporsi e sempre in Premier League. Secondo quanto riporta Football Insider, il calciatore inglese sarebbe finito nel mirino dell'Everton, squadra che occupa una posizione di centro classifica ma che vuole tentare il grande colpo in difesa per cercare di ovviare ai problemi nel pacchetto arretrato.