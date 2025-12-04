Arsenal, White: "Tornare in campo è stato incredibile, i tre punti la cosa più importante"

Il difensore dell'Arsenal Ben White ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo contro il Brentford: "È stato bello. Ovviamente, tre punti sono la cosa più importante oggi. La scorsa settimana è stata una settimana importante e bisogna dare il massimo la settimana successiva, quindi era davvero importante vincere. Madueke? È arrivato in squadra e non è diverso dal giocare con Saka. Quindi è stato bello scendere in campo, vincere e giocare.

Tornare in campo? E' incredibile. È come ogni partita che vinciamo, è così importante per noi e la affronteremo partita per partita. Mi è mancato. Ovviamente, sono stato fuori per un bel po'. Ho avuto qualche problema al ginocchio. Quindi è stato bello farcela stasera".

Il programma completo

Martedì 2 dicembre

Newcastle - Tottenham 2-2

Bournemouth - Everton 0-1

Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre

Arsenal - Brentford 2-0

Brighton - Aston Villa 3-4

Burnley - Crystal Palace 0-1

Wolves - Nottingham Forest 0-1

Leeds - Chelsea 3-1

Liverpool - Sunderland 1-1

Giovedì 4 dicembre

Manchester United - West Ham

CLASSIFICA

1. Arsenal 33

2. Manchester City 28

3. Aston Villa 27

4. Chelsea 24

5. Crystal Palace 23

6. Sunderland 23

7. Brighton 22

8. Liverpool 22

9. Manchester United 21*

10. Everton 21

11. Brentford 19*

12. Bournemouth 19

13. Tottenham 19

14. Newcastle 19

15. Fulham 17

16. Nottingham Forest 15

17. Leeds 14

18. West Ham 11*

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2