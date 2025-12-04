Arsenal, White: "Tornare in campo è stato incredibile, i tre punti la cosa più importante"
Il difensore dell'Arsenal Ben White ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo contro il Brentford: "È stato bello. Ovviamente, tre punti sono la cosa più importante oggi. La scorsa settimana è stata una settimana importante e bisogna dare il massimo la settimana successiva, quindi era davvero importante vincere. Madueke? È arrivato in squadra e non è diverso dal giocare con Saka. Quindi è stato bello scendere in campo, vincere e giocare.
Tornare in campo? E' incredibile. È come ogni partita che vinciamo, è così importante per noi e la affronteremo partita per partita. Mi è mancato. Ovviamente, sono stato fuori per un bel po'. Ho avuto qualche problema al ginocchio. Quindi è stato bello farcela stasera".
Il programma completo
Martedì 2 dicembre
Newcastle - Tottenham 2-2
Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5
Mercoledì 3 dicembre
Arsenal - Brentford 2-0
Brighton - Aston Villa 3-4
Burnley - Crystal Palace 0-1
Wolves - Nottingham Forest 0-1
Leeds - Chelsea 3-1
Liverpool - Sunderland 1-1
Giovedì 4 dicembre
Manchester United - West Ham
CLASSIFICA
1. Arsenal 33
2. Manchester City 28
3. Aston Villa 27
4. Chelsea 24
5. Crystal Palace 23
6. Sunderland 23
7. Brighton 22
8. Liverpool 22
9. Manchester United 21*
10. Everton 21
11. Brentford 19*
12. Bournemouth 19
13. Tottenham 19
14. Newcastle 19
15. Fulham 17
16. Nottingham Forest 15
17. Leeds 14
18. West Ham 11*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
