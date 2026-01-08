Arteta vuole mangiare una fetta di Premier: stasera la sfida al Liverpool per allungare

Una partita che potrebbe essere un passaggio di consegne. Dopo le prime 20 giornate di Premier League, il distacco del Liverpool dalla capolista Arsenal è già di 14 punti, e la squadra di Arteta sembra più che mai lanciata verso la conquista il campionato inglese, dopo tre stagioni in cui ha solo sfiorato il successo.

Nonostante qualche intoppo recente, l’Arsenal ha saputo mantenere il comando grazie a cinque vittorie di fila e ai passi falsi del Manchester City, che ieri ha pareggiato nell'anticipo contro il Brighton (terzo pari di fila) e che ha 5 punti di ritardo in classifica. Il Liverpool, alla prese con tanti infortuni, è concentrato sulla rincorsa alla qualificazione Champions, consapevole che la rimonta sia quasi impossibile.

Per la sfida all’Emirates, Arteta potrà contare su una formazione quasi al completo, con i soli Calafiori e Mosquera assenti. Slot, invece, dovrà fare i conti con più defezioni: Ekitiké, Salah e Isak saranno assenti e saranno Gakpo e Wirtz a guidare l'attacco.

Le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Ødegaard, Rice; Saka, Gyökeres, Trossard.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai; Frimpong, Gakpo, Wirtz.