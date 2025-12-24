Barcellona, sarà Julian Alvarez il dopo-Lewa? Servono almeno 100 milioni

Il Barcellona torna a puntare un attaccante argentino e questa volta nel mirino ci finisce Julian Alvarez. Sarebbe meglio dire che i blaugrana si interessano nuovamente a lui, visto che l'apprezzamento c'è da molto tempo, da prima che firmasse con l'Atletico Madrid.

Il quotidiano Sport spiega che i catalani vorrebbero ingaggiarlo la prossima estate, ma che gli ostacoli non sono pochi. Al di là del fatto che si tratterebbe di una cessione che l'Atletico Madrid farebbe a una diretta rivale per il titolo, non è chiara nemmeno la cifra che servirebbe per tentare i Colchoneros. La clausola simbolica sul contratto è di 500 milioni di euro: non è questa ovviamente la quantità di denaro necessaria, ma certamente si potrebbe aggirare su almeno 100 milioni.

In tal senso al Barcellona servirebbe una cessione per fargli spazio. Davanti potrebbe lasciare Robert Lewandowski, a scadenza di contratto e che ancora non ha sciolto le riserve sul futuro. Nel caso del polacco, si libererebbe anche un certo peso dal punto d vista dello stipendio che percepisce. Il quotidiano spiega che fonti interne al Barcellona non escludono che l'affare possa prendere corpo.

C'è poi la volontà del giocatore da considerare. Julián Álvarez è un fan di Leo Messi, lo è anche del Barça e vestirsi da blaugrana è un sogno che ha avuto fin da bambino, stando a quanto si legge.