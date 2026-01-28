Aston Villa, Ozcan rientra dal prestito all'Anderlecht e viene ceduto subito al Besiktas
L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente il rientro anticipato di Yasin Ozcan dal prestito all’Anderlecht e il suo immediato trasferimento al Besiktas, sempre con la formula del prestito. L’accordo tra il club turco e inglese prevede anche un obbligo di riscatto al termine della stagione.
Il giovane difensore aveva iniziato l’annata in Belgio dopo essere diventato a tutti gli effetti un giocatore dei Villans la scorsa estate, in seguito alla firma di un pre-contratto sottoscritto nel febbraio precedente. L’esperienza all’Anderlecht rientrava in un percorso di crescita graduale, ma la società inglese ha deciso di modificare i piani per garantirgli maggiore continuità.
Il trasferimento al Beşiktaş arriva inoltre a stretto giro di posta dopo l’operazione conclusa nella giornata di ieri che ha portato Tammy Abraham a compiere il percorso inverso, trasferendosi a titolo definitivo dal club turco a Birmingham. Un doppio affare che testimonia i rapporti attivi tra le due società in questa finestra di mercato.