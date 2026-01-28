Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Aston Villa, Ozcan rientra dal prestito all'Anderlecht e viene ceduto subito al Besiktas

Aston Villa, Ozcan rientra dal prestito all'Anderlecht e viene ceduto subito al BesiktasTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 18:51Calcio estero
Michele Pavese

L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente il rientro anticipato di Yasin Ozcan dal prestito all’Anderlecht e il suo immediato trasferimento al Besiktas, sempre con la formula del prestito. L’accordo tra il club turco e inglese prevede anche un obbligo di riscatto al termine della stagione.

Il giovane difensore aveva iniziato l’annata in Belgio dopo essere diventato a tutti gli effetti un giocatore dei Villans la scorsa estate, in seguito alla firma di un pre-contratto sottoscritto nel febbraio precedente. L’esperienza all’Anderlecht rientrava in un percorso di crescita graduale, ma la società inglese ha deciso di modificare i piani per garantirgli maggiore continuità.

Il trasferimento al Beşiktaş arriva inoltre a stretto giro di posta dopo l’operazione conclusa nella giornata di ieri che ha portato Tammy Abraham a compiere il percorso inverso, trasferendosi a titolo definitivo dal club turco a Birmingham. Un doppio affare che testimonia i rapporti attivi tra le due società in questa finestra di mercato.

Articoli correlati
Arrivato a luglio l'Aston Villa lo gira subito in prestito: il 19enne Ozcan è dell'Anderlecht... Arrivato a luglio l'Aston Villa lo gira subito in prestito: il 19enne Ozcan è dell'Anderlecht
L'Aston Villa pensa già al futuro: preso Ozcan dal Kasimpasa, arriverà solo in estate... L'Aston Villa pensa già al futuro: preso Ozcan dal Kasimpasa, arriverà solo in estate
Un talento al giorno, Yasin Özcan: un 'veterano' classe 2006 per il Kasimpasa Un talento al giorno, Yasin Özcan: un 'veterano' classe 2006 per il Kasimpasa
Altre notizie Calcio estero
Liverpool-Qarabag, le formazioni ufficiali: Salah titolare, Chiesa solo in panchina... Liverpool-Qarabag, le formazioni ufficiali: Salah titolare, Chiesa solo in panchina
PSV-Bayern, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Musiala. C'è Jackson e... PSV-Bayern, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Musiala. C'è Jackson e non Kane
PSG-Newcastle, le formazioni ufficiali: tanti ex Serie A in campo, sorpresa Elanga... PSG-Newcastle, le formazioni ufficiali: tanti ex Serie A in campo, sorpresa Elanga
Pafos-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: David Luiz c'è, Michael sfida Prekop... Pafos-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: David Luiz c'è, Michael sfida Prekop
Manchester City-Galatasaray, le formazioni ufficiali: sfida tra Osimhen e Donnarumma... Manchester City-Galatasaray, le formazioni ufficiali: sfida tra Osimhen e Donnarumma
Athletic-Sporting CP, le formazioni ufficiali: Hjulmand guida la mediana dei lusitani... Athletic-Sporting CP, le formazioni ufficiali: Hjulmand guida la mediana dei lusitani
Arsenal-Kairat, le formazioni ufficiali: si rivede Calafiori. Prima del 2026 per... Arsenal-Kairat, le formazioni ufficiali: si rivede Calafiori. Prima del 2026 per l'italiano
Ajax-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Pirola e Taremi titolari nell'undici di... Ajax-Olympiacos, le formazioni ufficiali: Pirola e Taremi titolari nell'undici di Mendilibar
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
3 Non solo Maldini alla Lazio, quanti affari conclusi nelle ultime ore di mercato in Serie A
4 Como con il fiato sospeso per l'infortunio di Douvikas: sospetta distorsione alla caviglia
5 Lazio, ieri nuovo colloquio tra Sarri e Romagnoli: ora il centrale rischia di saltare il Genoa
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Altra mazzata dal Viminale: niente trasferte fino a giugno per Napoli e Lazio
Immagine top news n.1 Roma e Napoli accostate a Sterling. Intanto l'esterno ha risolto con il Chelsea
Immagine top news n.2 Genoa, Amorim è arrivato in città: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto
Immagine top news n.3 Inter, per Barella lieve risentimento allo psoas: il comunicato e i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Il bis saltato in estate e il rimpianto sempre in tendenza: Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma
Immagine top news n.5 Due tifosi ricoverati in ospedale, il Chelsea: "Massima cautela a Napoli, attenersi ai consigli"
Immagine top news n.6 I difficilissimi calcoli sulle 4 italiane in Champions: ottavi, playoff o addio gloria?
Immagine top news n.7 Spalletti replica a Conte: "Pensavo fosse AI". Juve a Monaco con il turnover, Koop: “Resto”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.2 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.4 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie A n.3 Corsa Champions, ecco chi potrebbe rimanere fuori secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Barcellona-Copenaghen, le formazioni ufficiali: out Ferran Torres, c'è Lewandowski
Immagine news Serie A n.2 Eintracht-Tottenham, le formazioni ufficiali: segnale alla Juventus? Kolo Muani è titolare
Immagine news Serie A n.3 Ex campioni d'Italia? I tifosi del Napoli rispondono a Spalletti con uno striscione: "Ex uomo"
Immagine news Serie A n.4 Atletico Madrid-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: Simeone punta su Nico Gonzalez
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Meret: "Non è un periodo facile per noi, ma adesso c'è bisogno di restare uniti"
Immagine news Serie A n.6 Benfica-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Mastantuono con Vinicius e Mbappe
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, è addio con Cerri. L'attaccante torna alla Juventus dopo essere stato poco utilizzato
Immagine news Serie B n.2 Monza, preso Solomon Loubao in attacco. Resta in prestito al Sochaux
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Kouda: "Sono molto carico e ho grandi stimoli. Serve il massimo per la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Lo Spezia guarda in casa Juve Stabia: si tratta per Ruggero. Per Leone nessuna apertura
Immagine news Serie B n.5 Padova, Caprari apre al trasferimento: si tratta sulla durata del contratto
Immagine news Serie B n.6 Bari, innesto sulla trequarti per mister Longo: arriva Cavuoti dal Cagliari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Errico: "Stiamo vivendo un momento difficile, ne usciremo. L'obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Mandorlini: "Sette punti non sono tanti, in Serie C può succedere di tutto"
Immagine news Serie C n.3 Colpo islandese per l'attacco della Cavese: preso Sveinn Aron Gudjohnsen, figlio di Eidur
Immagine news Serie C n.4 Lecco, arriva un attaccante dalla Pergolettese: è l'irlandese Parker
Immagine news Serie C n.5 Benevento, il ferie-gate giunge alla conclusione: risoluzione contrattuale con 4 giocatori
Immagine news Serie C n.6 Zallu, il primo gol fra i professionisti e il mercato. Diversi club di B monitorano l'esterno del Gubbio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Borussia Dortmund Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Chelsea, tutto in 90 minuti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Borussia Dortmund-Inter, i nerazzurri vogliono rientrare tra le prime 8
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e Bugeja protagoniste: Roma e Inter accedono alla semifinale di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Lazio e Inter-Ternana Women, le formazioni ufficiali della Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, ceduta Nina Kajzba in prestito allo Standard Liegi fino a giugno
Immagine news Calcio femminile n.4 Derby capitolino e Inter, oggi le prime due gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Al via la prima Intercontinentale femminile: oggi le semifinali di Women's Champions Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping