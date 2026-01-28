Ufficiale L'Al Nassr acquista un 21enne iracheno su richiesta di mister Jesus: arriva Hayder

L'Al Nassr ha messo a segno il primo colpo del suo mercato invernale. La squadra di Cristiano Ronaldo accoglie il difensore iracheno Hayder Abdulkareem, esplicita richiesta dell’allenatore Jorge Jesus. Il club saudita ha raggiunto un accordo con l’Al-Zawraa e il 21enne è stato presentato poco fa.

Nelle ultime settimane, l'ex tecnico di Benfica e Flamengo aveva più volte sollecitato la dirigenza affinché intervenisse sul mercato per allungare una rosa che, a suo giudizio, presenta ancora alcune lacune. Nonostante la vittoria nell’ultima giornata di campionato, il tecnico lusitano non aveva nascosto una certa insoddisfazione per le poche alternative a disposizione, soprattutto dalla panchina.

L’arrivo di Hayder, che vestirà la maglia numero 8, rappresenta dunque il primo segnale concreto di un mercato pensato su misura per le esigenze dell’allenatore. Il difensore, valutato intorno ai 300 mila euro, ha collezionato tre presenze stagionali con l’Al-Zawraa, tutte nella AFC Champions League, per un totale di 102 minuti giocati. Una competizione che conoscerà bene anche all’Al Nassr, impegnato nello stesso torneo continentale. Pur non trattandosi di un nome di primo piano a livello internazionale, l’operazione rientra nella strategia del club di inserire profili funzionali e pronti a dare profondità alla rosa. Per Jorge Jesus si tratta del primo tassello di un mercato che potrebbe non fermarsi qui, con l’obiettivo di rendere l’Al Nassr ancora più competitivo nella seconda parte di stagione.