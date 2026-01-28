Ufficiale Il West Ham saluta anche Ward-Prowse: il mago delle punizioni è stato ceduto al Burnley

Il Burnley rinforza il centrocampo con un innesto di grande esperienza: il club inglese ha ufficializzato l’arrivo di James Ward-Prowse, che vestirà la maglia dei Clarets in prestito fino al termine della stagione.

Centrocampista di 31 anni, Ward-Prowse porta con sé un curriculum di assoluto rilievo. Oltre 400 presenze in Premier League e 11 apparizioni con la nazionale inglese lo rendono una risorsa preziosa per la nuova squadra. Tecnica sopraffina e personalità sono da sempre i tratti distintivi di un giocatore diventato iconico soprattutto per la sua straordinaria abilità sui calci piazzati: sono 17 le reti segnate direttamente su punizione nel massimo campionato inglese, a una sola lunghezza dal record di David Beckham.

Cresciuto nel settore giovanile del Southampton fin dall’età di otto anni, Ward-Prowse ha esordito in prima squadra a soli 16 anni nel 2011, diventando nel tempo uno dei simboli dei Saints. In undici stagioni a St Mary’s ha superato le 400 presenze ufficiali, segnando 55 gol e distinguendosi per una continuità impressionante. Nel 2023 il passaggio al West Ham, dove ha firmato un contratto quadriennale, prima di un debutto da sogno contro il Chelsea e di una stagione da 51 presenze complessive. Dopo un prestito al Nottingham Forest e il ritorno a Londra, ora per Ward-Prowse si apre un nuovo capitolo a Turf Moor.