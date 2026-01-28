Lione senza attaccanti, Fonseca annuncia: "Domani giocherà Himbert della squadra B"

Paulo Fonseca ha spiazzato tutti alla vigilia della sfida di Europa League tra Olympique Lione e PAOK, annunciando la titolarità a sorpresa di Rémi Himbert. Una scelta tutt’altro che casuale, dettata dall’emergenza offensiva che sta colpendo l’OL in un momento chiave della stagione. Capolista della fase campionato di Europa League, il Lione ha l’occasione di blindare il primo posto con una vittoria contro i greci. Tuttavia, l’impegno europeo arriva a ridosso della delicata trasferta di Ligue 1 contro il Lilla e con una lista di indisponibili che continua ad allungarsi. Tra infortuni e assenze forzate, Fonseca sarà costretto ad affidarsi a diversi giovani.

In conferenza stampa, l’allenatore portoghese ha fatto il punto con una battuta amara: "Ci vorrebbe molto tempo per elencare tutti quelli che non possono giocare". Corentin Tolisso è fermo per un problema muscolare e salterà anche il match di campionato, mentre Pavel Sulc non sarà rischiato contro il PAOK con l’obiettivo di recuperarlo per Lilla. Fuori anche Mangala e Ghezzal, mentre i rientri di Abner Vinicius e Adam Karabec non bastano a colmare le lacune. A complicare il quadro, l’assenza forzata di Endrick, Noah Nartey e Hans Hateboer, non utilizzabili per motivi regolamentari.

Il reparto offensivo è quello più colpito. Senza attaccanti di ruolo disponibili, Fonseca ha deciso di pescare dalla squadra riserve, lanciando dal primo minuto Rémi Himbert. Il 17enne, che in Ligue 1 ha collezionato appena pochi minuti complessivi e qualche apparizione lampo anche in Europa, vivrà così la sua prima vera occasione con la maglia dell’OL. "Non abbiamo attaccanti, ma ne abbiamo trovato uno nelle riserve", ha spiegato Fonseca. Contro il PAOK, il giovane Himbert sarà chiamato a trasformare l’emergenza in opportunità, in una serata che potrebbe segnare l’inizio della sua storia in prima squadra.