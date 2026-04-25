Liverpool-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: debutto a 29 anni in Premier, Chiesa out
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Liverpool-Crystal Palace, match valido per la 34^ giornata di Premier League. Freddie Woodman fa il suo debutto da titolare nel massimo campionato inglese tra i pali dei Reds a 29 anni, proprio contro la squadra in cui ha militato a livello giovanile.
Con Armin Pecsi figura in panchina come portiere di riserva, poiché Alisson non si è ancora ripreso completamente dal suo problema fisico, nonostante sia ufficialmente rientrato dall'infortunio. Alexis Mac Allister torna a centrocampo al posto di Ryan Gravenberch, che siede oggi in panchina. Arne Slot poi schiera dal primo minuto l'ex Roma e Fiorentina Salah insieme a Wirtz e Isak, con Gakpo '9' di riferimento. L'ex Juventus Federico Chiesa parte nuovamente dalla (quinta) panchina di fila.
Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Isak; Gakpo.
A disposizione: Pecsi, Gomez, Kerkez, Chiesa, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Wright.
Allenatore: Slot.
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Johnson; Mateta, Sarr.
A disposizione: Benítez, Clyne, Riad, Sosa, Devenny, Lerma, Hughes, Pino, Strand Larsen.
Allenatore: Glasner.