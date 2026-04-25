Brasile, che disgrazia per Ancelotti: Militao si deve operare, salterà il Mondiale

È un giorno buio per Eder Militao, che non tornerà a giocare con il Real Madrid nel resto della stagione ma non potrà partecipare nemmeno al Mondiale col Brasile di quest'estate. La notizia è arrivata poco fa, a seguito di una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.

La diagnosi è peggiorata con il passare dei giorni, fino alla decisione di procedere con un intervento chirurgico. L'operazione lo terrà fuori dai giochi per 4-5 mesi, secondo quanto riferito da AS, tornando a disposizione solamente a inizio prossima stagione. L'accaduto risale al match contro l'Alaves, quando il centrale brasiliano di 28 anni ha avvertito una fitta poco prima dell'intervallo.

Sebbene la prognosi iniziale parlasse di 4-5 settimane di stop, alla fine si è optato per l'operazione. Senza, Militao sarebbe rimasto ai box per circa 5 settimane, ma con un alto rischio di ricaduta a breve o lungo termine. Entrando in sala operatoria per finire sotto ai ferri, il giocatore avrà alte probabilità di ridurre il rischio di infortuni simili in futuro.

Una maledizione assoluta per l'ex Porto che si perderà la campagna estiva con il Brasile negli USA, in Messico e in Canada. Il ko di Militao è un'altra assenza forzata che si aggiunge alla lista sempre più folta di giocatori fuori causa per i Mondiali, come per Estevao e Rodrygo.