Athletic Bilbao, scelta fatta: panchina a Terzic, che ora studia la rivoluzione estiva

Secondo quanto riportato da Diario AS, l'approdo di Edin Terzić sulla panchina dell'Athletic Bilbao verrà ufficializzato soltanto al termine della stagione, una volta che Ernesto Valverde avrà concluso l'attuale annata. Nonostante l'avvicendamento sia ormai cosa fatta, la società intende procedere con estrema cautela: Valverde è infatti pienamente concentrato sulla missione di riportare il club in Europa, un obiettivo rinvigorito dalla recente vittoria contro l'Osasuna. Il presidente Jon Uriarte, tuttavia, ha già rotto gli indugi identificando nell'ex tecnico del Borussia Dortmund il profilo ideale per guidare il nuovo corso al San Mamés.

Allenatore già al lavoro per pianificare la rivoluzione estiva

Terzić sarebbe già al lavoro dietro le quinte da diversi mesi per analizzare la rosa e pianificare la rivoluzione estiva. Tra le sue priorità assolute figurano la ricerca di una maggiore continuità di risultati e il recupero psicofisico dei giocatori chiave, con l'obiettivo di riportarli ai loro massimi livelli prestazionali. L'allenatore tedesco sta studiando ogni dettaglio per farsi trovare pronto all'impatto con il calcio spagnolo, concentrandosi in particolare sulla solidità del gruppo.

Il nuovo tecnico dovrà inoltre affrontare nodi cruciali riguardanti la gestione dell'organico, dalle decisioni sui rinnovi contrattuali alla definizione del numero ideale di giocatori in rosa, fino alla valutazione dei rientri dai prestiti. L'intera fase di transizione è gestita con estrema diplomazia dalla dirigenza basca per evitare che le indiscrezioni sul futuro possano destabilizzare lo spogliatoio o compromettere il finale di stagione.