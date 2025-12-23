Bournemouth, Semenyo verso il City. Iraola confida: "Non posso controllare cosa succederà"

Il nome di Antoine Semenyo è sulla bocca di tutti. L'esterno d'attacco del Bournemouth, dopo un inizio poderoso in Premier League da 8 gol in 16 apparizioni, è tornato a far parlare di sé e ad attirare curiosi e interessati sul mercato. Principalmente top club inglesi, da Liverpool e Tottenham già la scorsa estate, mentre i Reds sono ancora sulle sue tracce fino al Manchester United. Il Chelsea, invece, si è chiamato fuori dalla corsa per il classe 2000.

Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, Semenyo stesso avrebbe manifestato la propria preferenza. Precisamente a lasciare subito il Bournemouth per approdare al Manchester City, altra "grande" del calcio inglese che si è fatta avanti per lui. Il giocatore, legato alle Cherries da un contratto fino all'estate del 2030, ha tuttavia una clausola rescissoria valida a gennaio e da 74 milioni di euro circa: qualora un club decidesse di pagare la cifra stabilita, Semenyo lascerebbe tra poche settimane Iraola e i suoi compagni per approdare altrove.

A proposito del futuro del suo giocatore, l’allenatore del Bournemouth Andoni Iraola ha ribadito il suo desiderio di trattenerlo. Ammettendo, tuttavia, di non avere sotto controllo il suo futuro: "Antoine Semenyo in questo momento è con noi. Sta giocando molto bene", ha fatto notare il tecnico spagnolo. "La mia preoccupazione è che questo non lo influenzi. Ha giocato molto bene, è impegnato con la squadra e spero che riusciremo a tenerlo".

Salvo poi ricordare l'imprevedibilità del mercato e, implicitamente, la volontà del giocatore: "Ci sono cose che accadono al di fuori del nostro controllo. Antoine, per me, ha giocato molto bene. Il livello di continuità è stato molto buono fin dall’inizio della stagione. È molto prezioso per noi, non solo per i numeri, ma per molte altre cose. Non si sa mai cosa succederà. In estate ci sono stati molti movimenti. Non so cosa accadrà nei movimenti invernali. Alla fine, firmi un contratto e capisci che entrambe le parti sono contente. Spero di non perderlo, ma non lo so. Non posso controllare cosa succederà".