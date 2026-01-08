Athletic umiliato dal Barcellona, Sancet: "Dobbiamo fare tutti autocritica ma restiamo uniti"

Il pesante k.o. subito dall’Athletic Bilbao contro il Barcellona in semifinale di Supercoppa di Spagna ha lasciato il segno e i protagonisti del campo hanno subito fatto autocritica. Dopo il 5-0, Oihan Sancet ha parlato chiaro: "È dura vedere come ci hanno superato così facilmente. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma non ci aspettavamo un passivo simile. Ora più che mai dobbiamo restare uniti e lavorare insieme per invertire la rotta".

Il centrocampista spagnolo ha sottolineato come il gruppo debba migliorare individualmente, senza cercare scuse: "Non ho parlato con Unai Simón, ma tutti noi dobbiamo fare autocritica, dare il nostro contributo per far crescere la squadra". Sancet ha poi ricordato come la fortuna non sia stata dalla parte dei baschi: "Loro hanno sfruttato tutte le occasioni, noi ne abbiamo avute diverse ma non siamo riusciti a concretizzarle. È un colpo duro, ma bisogna lavorare e i risultati arriveranno".

Sulla stessa linea il difensore Vivian, amareggiato per la prestazione: "La prima cosa è chiedere scusa ai nostri tifosi. Il Barcellona ha avuto grandissima precisione, soprattutto nei momenti chiave. Nei primi dieci minuti siamo andati bene, poi abbiamo perso ritmo e ordine. È un k.o. pesante, ma la stagione è lunga e dobbiamo guardare avanti". Il centrale ha infine lanciato un messaggio di fiducia: "Non c’è tempo per rimpianti. Dobbiamo prepararci ogni giorno, recuperare energia e non abbatterci. La squadra ha qualità e potenziale, e vogliamo che i nostri tifosi continuino a crederci".