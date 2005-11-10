Romero saluta Messi: "Ci ha lasciato un'eredità". Pure Otamendi va via: "Generale, grazie"

"Che privilegio aver condiviso così tanti momenti con voi due". Cristian Romero, nuovo capitano eletto dell'Argentina dal ct Scaloni, utilizza i propri social per salutare due delle colonne portanti della Nazionale degli ultimi venti anni tra Leo Messi e Nicolas Otamendi. Ieri notte, nell'amichevole contro il Benin (finita 3-0) al Monumental, c'è stato l'ultimo saluto al fuoriclasse rosarino ed ex Barcellona, così come al difensore 38enne oggi al River Plate e con il quale ha vinto il Mondiale che ha disputato il tango finale con l'Albiceleste.

Il pensiero per Leo

"Oggi si chiude un'era per il più grande della storia del nostro Paese e di questo sport, Leo Messi, che ha trasformato in realtà così tanti sogni e ci ha lasciato un'eredità che rimarrà per sempre", esordisce su Instagram. "Non si ripeterà mai nulla di simile. Grazie per tutto quello che ci hai dato, per tutto quello che ci hai insegnato e per aver potuto viverlo al tuo fianco, capitano", ha aggiunto.

Senza dimenticare il suo compagno

Quante battaglie condivise con il suo compagno di difesa, che saluta così dopo 140 presenze con la maglia dell'Argentina: "Generale Nicolas Otamendi, grazie per ogni battaglia, ogni abbraccio e ogni momento condiviso. Mi hai fatto crescere tantissimo, dentro e fuori dal campo. Che orgoglio aver lottato così tante volte insieme per questa maglia. Sei senza dubbio tra i più grandi della storia di questa maglia. Mi mancherete tantissimo".