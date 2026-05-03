Atletico Madrid ok con le seconde linee, Simeone: "Quando serve, danno il massimo"

Nonostante il massiccio turnover in vista del ritorno di Champions contro l'Arsenal, l'Atletico Madrid espugna Valencia con il punteggio di 0-2. Nel post partita, come riportato da Marca, Diego Simeone elogia i ragazzi che solitamente giocano meno: "Quando la squadra ha bisogno di loro, danno il massimo. Si può giocare bene o male, ma l'Atletico ha bisogno di giocatori di questo tipo in rosa. Quando gestiamo una squadra, abbiamo bisogno di persone come loro".

Ottimo Molina, ma non solo: "Il meglio di Molina si esprime in transizione. Ha un tiro, un gol e degli assist. Può essere decisivo per noi quando è più offensivo. In fase difensiva è più difficile replicare giocate come quella di oggi, ma la partita si è svolta come mi aspettavo, con i suoi contropiedi. Boñar e Morcillo hanno giocato una grande partita; Morcillo ha lavorato molto bene. Poi c'è la qualità di Cubo; ha talento, e l'ho menzionato nella conferenza stampa pre-partita. Iker ha quello che abbiamo visto: esplosività. Questi ragazzi sono il frutto del lavoro di Torres, e questa è una ricompensa per l'Atletico".

Grande personalità dei ragazzi: "Non mi sorprende. Quando giochi all'Atletico, devi avere questa qualità, e ne abbiamo bisogno. I giovani hanno risposto bene, così come i veterani. Abbiamo bisogno di ragazzi come loro. Vogliamo sempre vincere. Quando abbiamo fatto ruotare i giocatori prima, non meritavamo di perdere. Dovevamo fare il nostro lavoro con impegno e seguendo una gerarchia chiara. Ora è il momento di riposare e pensare a martedì".