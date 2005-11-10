Niente doccia dopo la sfida con il Sabah: il Borussia Dortmund teme il rischio legionella

Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Sabah nella terza giornata di Champions League, i giocatori del Borussia Dortmund hanno lasciato lo stadio senza nemmeno passare dalle docce. I giocatori tedeschi sono saliti sul pullman ancora con la divisa da gara addosso, una scena che ha subito attirato l’attenzione.

Il club ha spiegato che il motivo era una questione di sicurezza: evitare qualsiasi possibile rischio di contaminazione batterica. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, in particolare dalla Bild, i gialloneri avrebbero preferito far lavare i propri giocatori direttamente in hotel perché le docce dell’impianto del Sabah non offrivano sufficienti garanzie dal punto di vista sanitario. Il timore era legato alla presenza di legionella, un batterio che può svilupparsi negli impianti idrici e che può essere trasmesso attraverso l’inalazione di piccole gocce d’acqua contaminate.

Il direttore sportivo del Dortmund, Ole Book, ha minimizzato l’episodio spiegando la scelta: "Le docce dell’hotel erano semplicemente migliori. Ci siamo assicurati che i giocatori potessero arrivare lì il prima possibile. Quelle dello stadio non erano altrettanto confortevoli". La decisione, però, ha fatto discutere anche in casa Sabah e Joy-Lance Mickels ha espresso sorpresa: "Non so quale sia il problema. Non voglio insinuare nulla contro il Dortmund, ma noi ci siamo fatti la doccia qui la settimana scorsa prima della partita contro lo Slavia Praga. Le docce sono ottime e l’acqua non è nemmeno fredda".