Ancelotti dopo il 3° k.o. in Champions: "Dobbiamo cambiare, qui ogni errore si paga caro"

La pesante sconfitta contro il Galatasaray ha lasciato amarezza in casa del Lilla. La squadra francese, battuta 4-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena, resta ancora a zero punti nella fase campionato della Champions League dopo tre partite e il tecnico Davide Ancelotti chiede una reazione immediata: "La sensazione è che non stiamo facendo abbastanza, quindi dobbiamo cambiare. Abbiamo tempo e crediamo in noi stessi, ma dobbiamo offrire qualcosa di diverso", ha spiegato l’allenatore italiano. "Nei momenti difficili non siamo riusciti a superare le difficoltà, dobbiamo correggere questo aspetto"2.

Ancelotti ha poi analizzato gli errori che hanno condizionato la sfida: "In Champions League paghi a caro prezzo gli errori. Ogni piccolo sbaglio in questa competizione viene punito". Il tecnico del Lilla ha puntato il dito soprattutto sulla gestione del secondo tempo, dopo la rimonta turca: "Dopo aver subito i due gol non siamo rimasti uniti come squadra. Dobbiamo evitare di giocare individualmente e restare compatti. Abbiamo perso organizzazione e disciplina nella fase offensiva".

Tra le poche note positive della serata c’è stata la prestazione di Soriba Diaoune, autore di una doppietta. Ancelotti ha elogiato il giovane attaccante classe 2007: "Amo tutto di Soriba: il suo carattere, il suo talento, la sua umiltà. Meritava questa opportunità, sono molto felice per lui e ha dimostrato che la squadra può contare su di lui". Ora il Lilla dovrà rialzarsi: "Dobbiamo fare meglio e conquistare punti per andare avanti, ma non dobbiamo pensare solo ai risultati. Dobbiamo restare competitivi e gestire meglio le partite".