Bahoya non gioca ma costa 80 milioni. Arsenal interessato, l'Eintracht Francoforte non fa sconti
TUTTO mercato WEB
Jean-Mattéo Bahoya è stato recentemente associato a un possibile trasferimento lontano dall'Eintracht Francoforte, con Sport1 che riferisce come il 20enne sia insoddisfatto del minutaggio concessogli in questa stagione al Deutsche Bank Park. L'Arsenal starebbe valutando una mossa per il francese, con l'Eintracht Francoforte che lo valuterebbe una cifra intorno agli 80 milioni di euro.
Tuttavia, secondo il quotidiano Bild, il club di Bundesliga prevede di trattenere Bahoya per almeno un'altra stagione. Il report aggiunge anche che il compagno di squadra Can Uzun, anch'egli valutato circa 80 milioni di euro, dovrebbe rimanere all'Eintracht oltre la prossima estate. Entrambi i giocatori sono legati al club da contratti validi fino al 2029.
