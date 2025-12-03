Coppa del Re, il Villarreal sfiora il patatrac. Girona fuori con una squadra di 3ª divisione
Si chiude con un colpo di scena la giornata dedicata ai 32esimi di finale di Coppa del Re, che proseguirà anche nella serata di domani. Il Girona infatti viene eliminato dall'Ourense, club di terza divisione spagnola: gettato al vento quel pizzico di fiducia guadagnata dal pareggio d'oro strappato al Real Madrid in campionato e addio alla competizione per gli uomini di Michel.
Il Betis invece cavalca l'onda d'entusiasmo sfrenato del derby vinto contro il Siviglia e surclassa il Torrent 4-1, accedendo al turno successivo di Coppa del Re. Passa anche la Real Sociead (2-0), deve giocarsi il tutto per tutto nei tempi supplementari invece l'Elche che elimina il Quintanar del Rey con la rete determinante di Hector Fort.
Levante avanti di misura, attimi di paura e tensione per il Villarreal, trascinato ai rigori dall'Antoniano (club di quarta divisione spagnola) dopo l'1-1 ai tempi supplementari: finisce 2-1 ai penalty, l'errore di Juan Duran al terzo tentativo della sua squadra risulta fatale. E il Submarino Amarillo può tirare un sospiro di sollievo.
32esimi Coppa del Re, il programma completo
Martedì 2 dicembre
Racing Club Ferrol - Huesca 0-2
Portugalete - Alaves 0-3
Numancia - Maiorca 2-3
Ebro - Osasuna 3-5
Guadalajara - Ceuta 1-0
Navalcarnero - Getafe 2-3 (d.t.s.)
Mercoledì 3 dicembre
CF Talavera - Malaga 2-1
Cultural Leonesa - Andorra 4-2
Eldense - Almeria 2-1
Mirandes - Gijon 0-2
Murcia - Cadice 3-2
Antoniano - Villarreal 1-2 (d.c.d.r.)
Ciudad Cieza - Levante 0-1
Ourense CF - Girona 2-1
Pontevedra - Eibar 0-3
Quintanar del Rey - Elche 1-2 (d.t.s.)
Reus FCR - Real Sociedad 0-2
Torrent - Betis Siviglia 1-4
Giovedì 4 dicembre
Baleares - Espanyol
Leganes - Albacete
Real Avila - Vallecano
Sabadell - La Coruna
Ponferradina - Racing Santander
Cartagena - Valencia
CD Extremadura - Siviglia
Sant Andreu - Celta Vigo
Saragozza - Brugos CF
Tenerife - Granada
*in neretto le qualificate al turno successivo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.