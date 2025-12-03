Premier, che tonfo per Maresca: ko 3-1 col Leeds. Il Liverpool non va oltre l'1-1 col Sunderland

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 23:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Due risultati a sorpresa per chiudere la serata della 14esima giornata di Premier League. A Elland Road il Leeds neopromosso schiaccia il Chelsea di Enzo Maresca: l'ex Udinese Bijol e Tanaka sorprendono i Blues, Pedro Neto accorcia ma Calvert-Lewin la chiude 3-1 al minuto 72. Sono tre punti pesantissimi per i padroni di casa, che mettono la testa fuori la zona retrocessione con 14 punti totali. Si insabbiano i londinesi, venendo scavalcati dall'Aston Villa.

Da rimandare la prima gioia in maglia Reds per Florian Wirtz, con la deviazione di Mukiele (autogol) che quantomeno gli regala l'1-1 sul Sunderland. Il Liverpool però torna a frenare in campionato, ritrovandosi a -1 in classifica da Xhaka e compagni invece a quota 23 e al quinto posto.

Il programma completo
Martedì 2 dicembre
Newcastle - Tottenham 2-2
Bournemouth - Everton 0-1
Fulham - Manchester City 4-5

Mercoledì 3 dicembre
Arsenal - Brentford 2-0
Brighton - Aston Villa 3-4
Burnley - Crystal Palace 0-1
Wolves - Nottingham Forest 0-1
Leeds - Chelsea 3-1
Liverpool - Sunderland 1-1

Giovedì 4 dicembre
Manchester United - West Ham

CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Manchester City 28 *
3. Aston Villa 27*
4. Chelsea 24*
5. Crystal Palace 23*
6. Sunderland 23*
7. Brighton 22*
8. Liverpool 22*
9. Manchester United 21
10. Everton 21 *
11. Brentford 19
12. Bournemouth 19 *
13. Tottenham 19 *
14. Newcastle 19 *
15. Fulham 17 *
16. Nottingham Forest 15*
17. Leeds 14*
18. West Ham 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2*

