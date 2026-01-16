Balzo del Girona: il successo per 2-0 in casa dell'Espanyol porta i catalani al 9° posto
La terza vittoria consecutiva del Girona arriva nel modo più pesante possibile: nel derby catalano, in trasferta, sul campo dell'Espanyol. Al RCDE Stadium, la squadra di Míchel si impone 2-0, confermando uno stato di forma eccellente e infliggendo agli avversari un’altra serata amara.
Protagonista assoluto del match è Vladyslav Vanat, autore di una doppietta dal dischetto che ha deciso una sfida combattuta ma gestita con maturità dal Girona. Due calci di rigore trasformati con freddezza che hanno spezzato l’equilibrio e premiato un collettivo solido, organizzato e cinico nei momenti chiave.
La classifica aggiornata
1. Barcellona 49 punti (19)
2. Real Madrid 45 (19)
3. Villarreal 41 (18)
4. Atlético Madrid 38 (19)
5. Espanyol 34 (20)
6. Betis Siviglia 29 (19)
7. Celta Vigo 29 (19)
8. Athletic Bilbao 24 (19)
9. Girona 24 (20)
10. Elche 23 (19)
11. Vallecano 22 (19)
12 Real Sociedad 21 (19)
13. Getafe 21 (19)
14. Siviglia 20 (19)
15. Osasuna 19 (19)
16. Alaves 19 (19)
17. Maiorca 18 (19)
18. Valencia 17 (19)
19. Levante 14 (18)
20. Oviedo 13 (19)
