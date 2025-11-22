Barcellona, è festa grande al ritorno al Camp Nou: Athletic sommerso 4-0, due assist di Yamal
Doppio assist di Lamine Yamal e relativa goleada del Barcellona in un ritorno magico al Camp Nou. L'Athletic Bilbao è stato travolto dalla furia blaugrana dopo appena 4 minuti e il sigillo di Lewandowski, la doppietta di Ferran Torres e la rete di Fermin Lopez hanno suggellato un pomeriggio da favola nel cuore della Catalogna.
Così la banda di Flick ha agganciato il Real Madrid in vetta, a 31 punti, ma le merengues devono ancora scendere in campo per disputare il dodicesimo turno di LaLiga domani contro l'Elche. Quantomeno ha messo il fiato sul collo ai ragazzi di Xabi Alonso, che non dovranno sbagliare uscita in trasferta dopo l'ultimo deludente 0-0 con il Vallecano.
Il risultato
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
4' Lewandowski (B), 45'+3 Ferran Torres (B), 48' Fermin Lopez (B), 90'+1 Ferran Torres (B)
IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0
Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad (18.30)
Villarreal-Maiorca (21.00)
Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)
Betis-Girona (16.15)
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)
Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 26
4. Atletico Madrid 25
5. Betis Siviglia 20
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Celta Vigo 16*
11. Elche 15
12. Alaves 15*
13. Vallecano 15
14. Real Sociedad 13
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12
17. Osasuna 11
18. Girona 10
19. Levante 9*
20. Oviedo 8
*una gara in più
