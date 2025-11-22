Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Barcellona, è festa grande al ritorno al Camp Nou: Athletic sommerso 4-0, due assist di Yamal

Barcellona, è festa grande al ritorno al Camp Nou: Athletic sommerso 4-0, due assist di Yamal TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Yvonne Alessandro
ieri alle 18:23Calcio estero
Yvonne Alessandro

Doppio assist di Lamine Yamal e relativa goleada del Barcellona in un ritorno magico al Camp Nou. L'Athletic Bilbao è stato travolto dalla furia blaugrana dopo appena 4 minuti e il sigillo di Lewandowski, la doppietta di Ferran Torres e la rete di Fermin Lopez hanno suggellato un pomeriggio da favola nel cuore della Catalogna.

Così la banda di Flick ha agganciato il Real Madrid in vetta, a 31 punti, ma le merengues devono ancora scendere in campo per disputare il dodicesimo turno di LaLiga domani contro l'Elche. Quantomeno ha messo il fiato sul collo ai ragazzi di Xabi Alonso, che non dovranno sbagliare uscita in trasferta dopo l'ultimo deludente 0-0 con il Vallecano.

Il risultato
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
4' Lewandowski (B), 45'+3 Ferran Torres (B), 48' Fermin Lopez (B), 90'+1 Ferran Torres (B)

IL PROGRAMMA DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Valencia-Levante 1-0

Sabato 22 novembre
Alaves-Celta Vigo 0-1
Barcellona-Athletic Bilbao 4-0
Osasuna-Real Sociedad (18.30)
Villarreal-Maiorca (21.00)

Domenica 23 novembre
Oviedo-Rayo Vallecano (14.00)
Betis-Girona (16.15)
Getafe-Atletico Madrid (18.30)
Elche-Real Madrid (21.00)

Lunedì 24 novembre
Espanyol-Siviglia (21.00)

LA CLASSIFICA
1. Barcellona 31 punti*
2. Real Madrid 31
3. Villarreal 26
4. Atletico Madrid 25
5. Betis Siviglia 20
6. Espanyol 18
7. Getafe 17
8. Athletic Bilbao 17*
9. Siviglia 16
10. Celta Vigo 16*
11. Elche 15
12. Alaves 15*
13. Vallecano 15
14. Real Sociedad 13
15. Valencia 13*
16. Maiorca 12
17. Osasuna 11
18. Girona 10
19. Levante 9*
20. Oviedo 8

*una gara in più

Articoli correlati
Yamal no-limits: "Liga, Champions, Mondiale e Pallone d'Oro. Voglio tutto ed è possibile"... Yamal no-limits: "Liga, Champions, Mondiale e Pallone d'Oro. Voglio tutto ed è possibile"
Barcellona, ci siamo per il ritorno di Yamal: rientra col Chelsea (o anche prima)... Barcellona, ci siamo per il ritorno di Yamal: rientra col Chelsea (o anche prima)
Yamal è il calciatore più bersagliato in Spagna: riceve il 60% degli insulti razzisti... Yamal è il calciatore più bersagliato in Spagna: riceve il 60% degli insulti razzisti
Altre notizie Calcio estero
Zero minuti in Premier per Boscagli, è la quarta scelta di Hurzeler: a gennaio in... Zero minuti in Premier per Boscagli, è la quarta scelta di Hurzeler: a gennaio in Turchia?
Brasile, Dell stella dell'Under-17: il "supercomputer" che studia per diventare Haaland... Brasile, Dell stella dell'Under-17: il "supercomputer" che studia per diventare Haaland
Una finale da infarto, il Lanus è campione della Copa Sudamericana 2025 ai rigori... Una finale da infarto, il Lanus è campione della Copa Sudamericana 2025 ai rigori
Barnes eroe ed MVP del Newcastle, mette il City ko: "Terribile l'attesa di 2 minuti... Barnes eroe ed MVP del Newcastle, mette il City ko: "Terribile l'attesa di 2 minuti al VAR"
Coppa di Portogallo, Rodrigo Mora splende: il Porto di Farioli agli ottavi. Passa... Coppa di Portogallo, Rodrigo Mora splende: il Porto di Farioli agli ottavi. Passa lo Sporting
City furibondo, anche Ruben Dias: "Una volta quello su Donnarumma era fallo, ora... City furibondo, anche Ruben Dias: "Una volta quello su Donnarumma era fallo, ora è permesso"
LaLiga, Villarreal inespugnabile in casa: 2-1 al Maiorca, Marcelino vede Real e Barcellona... LaLiga, Villarreal inespugnabile in casa: 2-1 al Maiorca, Marcelino vede Real e Barcellona
No al Barcellona, quanto rancore per Nico Williams: travolto dai fischi dell'intero... No al Barcellona, quanto rancore per Nico Williams: travolto dai fischi dell'intero Camp Nou
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"
3 Giovane al centro del mercato, Zanetti: "Che colpa ne ha? Lui non si fa distrarre"
4 Zero minuti in Premier per Boscagli, è la quarta scelta di Hurzeler: a gennaio in Turchia?
5 Tino Anjorin, nel nome di Asprilla. Benino all'Empoli prima dell'infortunio, mai titolare al Toro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.1 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.2 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.4 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.5 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta. L'Atalanta resta impantanata
Immagine top news n.7 Napoli-Atalanta 3-1, le pagelle: Neres-show, Hojlund coi muscoli. Ahanor da incubo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 novembre
Immagine news Serie A n.2 Cagliari, Giulini sul nuovo stadio: "Piano finanziario da presentare entro fine anno"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco e i giovani: "La fiducia si guadagna con gli atteggiamenti"
Immagine news Serie A n.4 Giovane al centro del mercato, Zanetti: "Che colpa ne ha? Lui non si fa distrarre"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"
Immagine news Serie A n.6 Il consiglio di Antonini: "Roma, dai fiducia a Pisilli, il futuro della Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Besaggio suona la sveglia all’Avellino: "Troppi errori, ora serve dimostrare chi siamo davvero"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta: "Ci siamo consegnati al Frosinone. Troppi errori nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Andreoletti: "Orgoglioso, gap evidente con il Venezia"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Ottima gestione della ripresa, abbiamo subito gol evitabili"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Vittoria meritata, ora continuità"
Immagine news Serie B n.6 Bari-Frosinone 2-3, le pagelle: Ghedjemis tarantolato, non basta Castrovilli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Capuano furioso dopo Casarano-Giugliano: "L’FVS è una presa in giro, così non si può andare avanti"
Immagine news Serie C n.2 Gallo carica il Vicenza: "A Brescia per ottenere il massimo, siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.3 D. Rossi: "Sono tornato in C solo per il Foggia. Questa piazza mi è rimasta dentro"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Carpi stoico: batte il Rimini in dieci e vola al quarto posto
Immagine news Serie C n.5 Latina, Bruno: "A Catania partita tosta, serviranno forza, coraggio e determinazione"
Immagine news Serie C n.6 Nisticò esalta il Bra dopo il successo sul Pontedera: “Prestazione sovrumana, servivano punti”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.3 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…