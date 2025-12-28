Lucas Vazquez: "Alonso ce la farà, dimostrerà di essere un grande allenatore al Real"

Un altro attestato di fiducia per Xabi Alonso arriva da chi conosce bene l’ambiente del Real Madrid. In un’intervista concessa al quotidiano AS, Lucas Vázquez ha espresso il suo pieno sostegno all’allenatore, soffermandosi sulle difficoltà inevitabili e sulle grandi aspettative che accompagnano chiunque sieda sulla panchina dei blancos. Interpellato sulle voci e sulle critiche preventive che già circondano Alonso, Vázquez ha risposto con ironia: "Succede sempre, non è certo una novità". Un riferimento chiaro alla pressione costante che caratterizza il Real Madrid, dove anche una singola battuta d’arresto può alimentare dubbi e discussioni sul futuro dell’allenatore.

Nonostante questo contesto complesso, l’esterno spagnolo - oggi al Bayer Leverkusen - non ha dubbi sulle capacità di Xabi Alonso. "Sono convinto che ce la farà. Credo che farà una grande stagione e che svolgerà un lavoro eccellente al Real Madrid". Parole che sottolineano la stima personale e professionale nei confronti di un tecnico che, seppur giovane, ha già costruito una reputazione solida.

Vázquez ha poi ricordato quanto mostrato da Alonso alla guida del Bayer Leverkusen, dove ha saputo dare identità, continuità e risultati alla squadra tedesca: "Si è meritato questa opportunità. Ha dimostrato di essere un grande allenatore in Germania e sono sicuro che riuscirà a dimostrarlo anche a Madrid".