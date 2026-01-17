Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Barcellona tradito da Dro Fernandez: a breve l'arrivo del 18enne al PSG, a prezzo stracciato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:42
Un colpo di scena in questo mercato invernale. Uno scippo in piena regola e in casa del Barcellona da parte del Paris Saint-Germain. Infatti, i campioni d'Europa in carica sarebbero a un passo dall'ingaggio di Dro Fernandez, talento puro di 18 anni e spagnolo: il centrocampista cresciuto alla Masia e sotto contratto con il Barça fino al 2027 avrebbe scelto il suo destino lontano da casa.

Lo riferisce SPORT, noto quotidiano catalano: la dirigenza del club transalpino sta attualmente lavorando per attivare la clausola rescissoria, stimata in 6 milioni di euro. In Spagna è il giocatore che deve versare questa somma alla Lega calcio, la quale poi trasferisce il denaro alla società che cede il calciatore, in questo caso il Barcellona. Il PSG è abituato a questo tipo di operazioni, come dimostrano i precedenti affari con Neymar o Ousmane Dembélé. A quindici giorni dalla chiusura del mercato dei trasferimenti, c’è tutto il tempo per perfezionare gli aspetti amministrativi necessari per ingaggiare il centrocampista dal futuro assicurato.

L'intero spogliatoio del Barcellona è a conoscenza del trasferimento imminente, stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli. Con tanto di rassegnazione, preso atto della decisione di Dro. L’allenatore Hansi Flick è su tutte le furie e non lo nasconde, né in conferenza stampa né nell’intimità dello spogliatoio blaugrana, consapevole di quale perdita sarebbe poi. Ma chi ha fatto breccia nel cuore del ragazzo classe 2008? Luis Enrique. Il tecnico del PSG ha infatti avuto un ruolo importante in questa trattativa, avendo anche lo stesso agente, Iván de la Peña. I termini dell'accordo sono già stati svelati: Dro Fernández firmerà fino al 2030. Un affare a cinque stelle ma a prezzo stracciato, a 6 milioni.

