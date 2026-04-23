Flick preoccupato per Yamal: "Speriamo non sia grave, dobbiamo accettare la situazione"

Hansi Flick ha commentato la vittoria per 1-0 contro del Barcellona contro il Celta de Vigo, una gara tutt’altro che semplice per i blaugrana: "In partite come questa bisogna saper soffrire, e oggi lo abbiamo fatto. Alla fine contano i tre punti", ha spiegato il tecnico tedesco. Flick ha riconosciuto le difficoltà incontrate dalla sua squadra, sottolineando anche l’impatto delle due uscite forzate per infortunio: "Le lesioni influenzano il gioco, cambiano i piani. Non abbiamo disputato una grande partita anche perché il Celta ci ha messo in difficoltà con una pressione costante".

Il tema principale resta però quello legato a Lamine Yamal, uscito dopo aver segnato il rigore decisivo. "Dobbiamo aspettare gli esami di domani. Ha avvertito qualcosa, speriamo non sia grave. È una situazione che dobbiamo accettare, ma è davvero un peccato per noi", ha dichiarato Flick, lasciando trasparire una certa apprensione. Più cauto invece sul problema di João Cancelo: "Non sembra nulla di serio, ma serviranno comunque ulteriori verifiche".

Non sono mancate polemiche sul gol annullato nel finale: "Ho visto l’immagine e faccio fatica a capire la decisione del VAR. Tuttavia dobbiamo accettarla e andare avanti, senza cercare scuse". Infine, Flick ha invitato tutti a guardare avanti: "Abbiamo già diversi giocatori fuori come Raphinha, Bernal e Christensen. Ora dobbiamo concentrarci sul Getafe. Non sono arrabbiato, ma ho molte cose in testa. La squadra ha comunque lottato".