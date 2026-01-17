Barcellona, Ter Stegen al Girona? Flick: "Sa cosa vuole, abbiamo parlato noi e con Deco"

Marc-André ter Stegen non ha ancora il permesso di andarsene dal Barcellona. Hansi Flick alla domanda di una giornalista se il portiere tedesco di 33 anni sarà ancora a disposizione per la partita di domenica contro la Real Sociedad fuori casa, ha risposto di non avere informazioni contrarie. "Dal mio punto di vista domani è in squadra", ha sottolineato il tecnico blaugrana in conferenza stampa.

Riguardo a eventuali colloqui con ter Stegen per un trasferimento al Girona, Flick si è espresso con cautela. "Il suo futuro è nelle sue mani. È esperto e sa cosa vuole. Abbiamo parlato molto tra noi. E ho parlato con Deco (il direttore sportivo, ndr). Non ho ulteriori informazioni su di lui e su Girona. È il nostro capitano, una delle icone del club e uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni".

Nel frattempo Sky Sport DE ha confermato invece il prestito dal Barcellona al Girona, ormai vicino alla realizzazione. Per ter Stegen si tratta di poter accumulare un minutaggio sufficiente in vista del Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, per presentarsi come numero uno tra i pali della nazionale tedesca. Mentre al Barcellona è ormai quasi impossibile, con Joan Garcia titolare e Szczesny preferito da vice. Ma il CT Julian Nagelsmann è già stato chiaro riguardo le possibilità o meno di partire per la spedizione del Mondiale: "Marc deve imporsi a Barcellona oppure trovare un club in cui giochi".