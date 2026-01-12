Ufficiale Da acquisto super a flop costoso: Zouma lascia il Cluj dopo sole 4 presenze ufficiali

Quella che doveva essere una delle operazioni più prestigiose della stagione si è trasformata in pochi mesi in un costoso flop. Kurt Zouma e il Cluj hanno infatti deciso di separarsi consensualmente, ponendo fine al contratto firmato nel settembre 2025. Dopo appena quattro presenze ufficiali, l’ex capitano del West Ham lascia la Romania senza aver mai lasciato il segno.

L’arrivo del difensore francese era stato accolto come un vero colpo di mercato dal patron Ioan Varga, considerando il palmarès di Zouma e le sue esperienze in club di primo piano come Chelsea, Everton e West Ham. Tuttavia, la realtà del campo è stata ben diversa dalle aspettative. Il centrale, oggi 31enne, ha faticato a trovare continuità soprattutto a causa di problemi fisici, che ne hanno limitato fortemente l’impiego.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’addio è stato tutt’altro che indolore per il club. Zouma ha infatti incassato l’intero stipendio pattuito, pari a 50 mila euro al mese, per un totale di circa 250 mila, oltre a una buonuscita concordata per la risoluzione anticipata del contratto. Un’operazione economicamente vantaggiosa per il giocatore, molto meno per il Cluj. In campo, il contributo del francese è stato minimo: solo 197 minuti complessivi distribuiti in quattro partite ufficiali. La sua ultima apparizione, nel derby contro la Dinamo Bucarest, è rimasta impressa negativamente nella memoria dei tifosi: entrato con la squadra in vantaggio, è stato travolto dal clamoroso ribaltone subito nei minuti di recupero.

Il declino di Zouma appare evidente se si guarda al passato. Nel 2019, ai tempi del Chelsea, era valutato fino a 35 milioni di euro e considerato tra i migliori difensori centrali d’Europa. Oggi, dopo una breve e deludente parentesi in Romania, il suo futuro resta tutto da scrivere.