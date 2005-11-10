Lamine Yamal senior fa chiarezza: "Questo è il suo nome, il cognome è Nasraoui Ebana"

A soli 19 anni Lamine Yamal continua a riscrivere record con la maglia del Barcellona. Il talento blaugrana ha già conquistato tre Trofei Kopa consecutivi e nell'ultima edizione del Pallone d'Oro si è piazzato al terzo posto alle spalle di Harry Kane e Kylian Mbappé. La sua precocità è raccontata anche dai numeri: dopo aver debuttato in prima squadra prima ancora di compiere 16 anni, ha già raggiunto quota 165 presenze con il Barça, accompagnate da 61 gol e 63 assist. Nell'ultima gara contro l'Alavés, vinta 6-1, ha aggiunto altri due gol e un assist portandosi a 12 reti e 11 assist stagionali.

Il padre chiarisce: "Yamal non è il suo cognome"

Nonostante la popolarità mondiale raggiunta dal giocatore, esiste però un equivoco legato proprio al suo nome. A chiarirlo è stato il padre Mounir Nasraoui attraverso un video pubblicato sui social: "Ragazzi, lasciatemi dire una cosa. Il cognome di Lamine è Nasraoui Ebana, così lo sapete e non fate confusione. Lamine Yamal è un nome proprio. Ecco perché suo padre lo chiama Lamine Yamal, nel bene e nel male". I cognomi del talento del Barcellona derivano dunque dal padre marocchino e dalla madre originaria della Guinea Equatoriale.

Numeri da fenomeno anche con la Spagna

La precisazione arriva mentre la carriera di Lamine Yamal continua a procedere a ritmi impressionanti. Oltre ai numeri con il Barcellona, il classe 2007 ha già raccolto 37 presenze con la Spagna, segnando 11 gol e servendo 14 assist. Il padre ha chiuso il suo intervento social con un messaggio di entusiasmo per il Barça pronunciato prima della sfida con l'Alavés: "Oggi vinceremo. Non sarete mai in testa alla classifica perché Lamine Yamal è in campo. Forza!". Una previsione poi accompagnata dal netto 6-1 e dall'ennesima prestazione da protagonista del figlio.