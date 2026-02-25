Bayer Leverkusen, Quansah: "Sapevamo che l'Olympiacos avrebbe battagliato. Siamo contenti"

Dopo aver archiviato senza particolari affanni la pratica, che grazie al successo per 0-2 conquistato ad Atene e allo 0-0 della BayArena contro l’Olympiacos ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, è arrivato anche il commento del difensore del Bayer Leverkusen Jarell Quansah nel post-partita.

Il difensore inglese ha analizzato dopo la partita il pareggio casalingo contro la formazione greca, sottolineando la soddisfazione per il traguardo raggiunto ma senza nascondere il rispetto per gli avversari: “Siamo chiaramente contenti di aver centrato la qualificazione agli ottavi e di essere riusciti a farlo senza dover andare oltre quanto avevamo programmato”, ha spiegato ai canali ufficiali del club tedesco. “Allo stesso tempo, eravamo consapevoli della forza dell’Olympiacos: è una squadra intensa, organizzata, che non molla mai. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia anche al ritorno e così è stato”.

Infine il centrale inglese ha già proiettato il suo sguardo al prossimo ostacolo europeo, che metterò di fronte la sfida impervia contro una tra Arsenal o Bayern Moanco: “Ora ci aspetta una sfida di altissimo livello contro una delle due squadre più forti del continente, il Bayern Monaco o l’Arsenal. Sarà un banco di prova importante, ma vogliamo farci trovare pronti”.