Gol, assist e vittoria. Di Maria vola col Central: "Hanno voluto darmi la fascia da capitano"

Angel Di Maria è eterno. L'esterno offensivo argentino di 37 anni da quando è riuscito a coronare il suo sogno di tornare a casa, al Rosario Central, ha generato enormi speranze per riportare al titolo alle Canallas e nella notte italiana ha segnato un altro gol per salire in cima alla classifica marcatori e completare la rimonta per 3-1 contro l’Instituto.

La partita era bloccata, il Central si trovava sull’1-1, poi il Fideo nella ripresa è partito da destra, ha effettuato una diagonale, è entrato in area ed è stato atterrato da Lucas Rodriguez che ha assegnato il rigore. L'ex Juve ha preso il pallone e, con un tocco morbido, ha battuto Manuel Roffo per il 2-1 dei Canallas. Pochi minuti dopo, Di Maria è tornato a essere decisivo, con un cross-assist su calcio di punizione che Ivan Ovando ha trasformato di testa nel terzo gol per la squadra rosarina e la vittoria finale.

Serata perfetta, con gol e assist con tanto di fascia da capitano brandita e trionfo: "Hanno voluto darmi la fascia da capitano e per me è un orgoglio, ma è lo stesso, perché qui non ci sono capitani né stelle. Qui c’è un gruppo che dà la vita per la maglia. Questa squadra ha dato tutto nel semestre scorso e in questo dobbiamo continuare sulla stessa strada. Oggi abbiamo ottenuto qualcosa di molto importante: recuperare tre punti su Riestra ed essere campioni della classifica annuale. È meritato, perché il Central da due o tre anni sta facendo le cose molto bene".