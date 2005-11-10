Bayern Monaco, non solo Saibari: preoccupa anche Olise. E si ferma pure Gnabry

Il 2-2 nel Klassiker contro il Borussia Dortmund lascia in eredità al Bayern Monaco soprattutto la preoccupazione per Michael Olise. Il francese è stato sostituito a pochi minuti dalla fine e ha successivamente lasciato lo stadio zoppicando, senza rispondere alle domande dei giornalisti sulle proprie condizioni. Il problema dovrebbe essere di natura muscolare, anche se al momento non sono ancora arrivate indicazioni precise sull'entità dell'infortunio. La sua presenza nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid è dunque fortemente in dubbio.

Olise rischia di saltare anche gli impegni con la Francia

L'incertezza riguarda anche la nazionale francese. I Bleus affronteranno l'Italia il 12 novembre e la Turchia il 15, mentre venerdì è attesa la lista dei convocati di Zinedine Zidane. Alla luce del problema accusato contro il Dortmund, la presenza di Olise appare al momento complicata. Il Bayern attende intanto gli esami per capire i tempi di recupero del giocatore.

Bayern in piena emergenza prima dell'Atletico

Quello di Olise è soltanto uno dei problemi emersi dal Klassiker. Anche Ismaël Saibari e Serge Gnabry si sono infortunati contro il Dortmund, andando ad aggiungersi a una lista degli indisponibili che comprende già Luis Díaz, Manuel Neuer e Jamal Musiala. Una situazione particolarmente delicata in vista della Champions, con il Bayern chiamato ad affrontare l'Atletico Madrid in piena emergenza e senza Vincent Kompany in panchina, ancora in convalescenza dopo il ricovero in ospedale.