Fonseca-Sporting, dal Portogallo: l'ex Milan apre al ritorno a casa. La posizione del Lione

Lo Sporting di Lisbona fa sul serio per Paulo Fonseca. Nonostante le ultime due vittorie in campionato, il club portoghese starebbe pensando di separarsi da Rui Borges, con la squadra terza in classifica e già distante nove punti dal Porto capolista. Secondo L'Equipe, Paulo Fonseca rappresenta la priorità assoluta del presidente Frederico Varandas. Lo Sporting sarebbe disposto a garantirgli uno stipendio vicino a quello percepito attualmente al Lione, stimato tra i 350mila e i 400mila euro al mese. Proprio l'ingaggio elevato rappresenta uno degli ostacoli nelle trattative per il rinnovo con l'OL, dove il portoghese è sotto contratto fino al prossimo giugno: anche per questo motivo un'eventuale partenza non sarebbe necessariamente considerata un disastro dalla dirigenza francese.

Record: trattativa in corso, Fonseca è molto interessato

Ulteriori dettagli arrivano da Record, che conferma l'esistenza di trattative tra lo Sporting e Fonseca. L'operazione resta complessa dal punto di vista economico: oltre allo stipendio dell'allenatore, il club di Lisbona dovrebbe riconoscere un indennizzo al Lione e trovare un accordo per la separazione da Rui Borges, che soltanto lo scorso maggio aveva prolungato il proprio contratto fino al 2028. La pista, tuttavia, sarebbe diventata nelle ultime ore sempre più concreta e realizzabile.

Il richiamo dello Sporting: Fonseca tifava per il club fin da bambino

A spingere verso l'intesa c'è soprattutto la posizione dello stesso Fonseca. Secondo il quotidiano portoghese, il tecnico considera quella dello Sporting una sfida particolarmente affascinante e sarebbe molto interessato alla possibilità di tornare in patria. C'è inoltre un retroscena personale che potrebbe pesare nella scelta: Fonseca sarebbe legato allo Sporting fin dall'infanzia, essendo la squadra per cui tifava da bambino. Un elemento che rende ancora più concreta la possibilità di lasciare il Lione a stagione in corso. Le trattative tra Sporting, allenatore e club francese sono destinate a proseguire nelle prossime ore.