Bayern Monaco, per Saibari è un calvario: rottura del legamento della caviglia

Non c'è soltanto il pareggio per 2-2 contro il Borussia Dortmund a complicare il momento del Bayern Monaco. Il club bavarese ha comunicato gli infortuni rimediati da Ismael Saibari e Serge Gnabry, entrambi costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la partita. Le condizioni più preoccupanti sono quelle di Ismael Saibari: l'attaccante marocchino ha riportato la rottura del legamento sindesmotico della caviglia destra ed è già stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico. Il Bayern non ha indicato nel dettaglio i tempi di recupero, ma l'infortunio potrebbe costringerlo a restare lontano dai campi per diversi mesi.

Gnabry si ferma, Bayern in ansia anche per Olise

Problema muscolare invece per Serge Gnabry, che ha riportato uno strappo al bicipite femorale sinistro. Due assenze che vanno ad appesantire ulteriormente una situazione già complicata per il Bayern, alle prese anche con le indisponibilità di Manuel Neuer, Jamal Musiala e Luis Díaz. Resta inoltre da chiarire la situazione di Michael Olise: anche il francese è stato costretto a lasciare il campo contro il Borussia Dortmund, ma il club non ha ancora comunicato la natura del problema.

L'infermeria si riempie dopo il Dortmund

Il 2-2 contro il Borussia lascia dunque conseguenze pesanti ben oltre il risultato. Il Bayern si ritrova con altre due assenze certe e con il dubbio legato a Olise, in attesa degli aggiornamenti sulle sue condizioni. Particolarmente pesante lo stop di Saibari, che dopo l'operazione dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. Per il reparto offensivo, già privo di Musiala e Luis Díaz, l'emergenza rischia così di diventare uno dei principali problemi delle prossime settimane.