Mateta vuole lasciare il Crystal Palace: non solo Man United, c'è un altro club di Premier

Il futuro di Jean-Philippe Mateta sembra sempre più lontano dal Crystal Palace. Secondo TEAMtalk, l'attaccante francese punta a cambiare squadra durante il mercato di gennaio e sulle sue tracce c'è da tempo il Manchester United, alla ricerca di un centravanti di comprovata esperienza in Premier League. L'infortunio alla tibia di Benjamin Sesko ha ulteriormente evidenziato la necessità di intervenire in quel ruolo e Mateta rappresenta un profilo particolarmente apprezzato, anche grazie alle doppie cifre realizzate in ciascuna delle ultime tre stagioni di campionato. Il 29enne aveva già cercato di lasciare il Palace: a gennaio era saltato il trasferimento al Milan, mentre successivamente aveva provato a contestare l'attivazione dell'ultimo anno di contratto da parte del club rivolgendosi anche alla FIFA.

Il Nottingham Forest si inserisce nella corsa a Mateta

Lo United dovrà però fare i conti con la concorrenza del Nottingham Forest. Il club, nonostante l'investimento estivo per Liam Delap, vuole aggiungere ulteriore peso al proprio reparto offensivo e Mateta è uno dei nomi valutati. Esperienza in Premier, fisicità e continuità realizzativa sono caratteristiche considerate ideali per rinforzare l'attacco. Sul francese resta vigile anche l'Everton, oltre a diversi club europei e della Saudi Pro League.

Mateta vuole restare in Premier League

Un elemento potrebbe favorire le pretendenti inglesi: Mateta avrebbe infatti indicato come priorità la permanenza in Premier League. I suoi rappresentanti sarebbero già al lavoro per individuare la soluzione migliore dopo i precedenti tentativi di lasciare Selhurst Park. Il Crystal Palace mantiene il controllo della situazione contrattuale, ma gennaio potrebbe rappresentare anche l'ultima vera occasione per monetizzare una cessione. Manchester United e Nottingham Forest sono già alla finestra, con il futuro dell'attaccante destinato a diventare uno dei temi del mercato invernale.