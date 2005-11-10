Manchester United, caccia a un attaccante: tramonta Calver-Lewin, occhi in Arabia Saudita

Il Manchester United è pronto a intervenire sul mercato di gennaio dopo che l'infortunio di Benjamin Sesko si è rivelato più grave di quanto inizialmente previsto. La priorità sarà l'arrivo di un centravanti già pronto, possibilmente attraverso un prestito o un'operazione a costi contenuti, piuttosto che un grande investimento su un giovane. Tra i nomi valutati c'era quello di Dominic Calvert-Lewin: i Red Devils avevano chiesto informazioni sull'attaccante del Leeds, ma avrebbero poi abbandonato la pista dopo aver appreso dell'esistenza di trattative avanzate per il suo rinnovo a Elland Road. Non sarebbe stata invece approfondita l'opzione Danny Welbeck, successivamente passato dal Brighton al Chelsea.

Manchester United, sondaggio per Ivan Toney

Una pista decisamente più concreta porta a Ivan Toney. Lo United avrebbe già chiesto informazioni sulla situazione dell'attaccante dell'Al Ahli, da tempo accostato a un possibile ritorno in Premier League. Il trentenne sarebbe soddisfatto della sua esperienza in Saudi Pro League e le sue prestazioni gli hanno permesso anche di mantenere un posto nella nazionale inglese, ma sarebbe disposto a valutare un ritorno in Inghilterra davanti alla proposta giusta. Toney figura dunque nella lista dei Red Devils, anche se non sarebbe l'unica soluzione presa in considerazione.

Toney piace anche a Newcastle, Tottenham ed Everton

La necessità dello United è soprattutto quella di trovare un attaccante di comprovata esperienza capace di sostituire Sesko durante il periodo di indisponibilità. Toney risponde al profilo cercato, ma resta da capire se diventerà effettivamente la prima scelta per gennaio. Anche perché la concorrenza potrebbe essere importante: sulle tracce dell'ex Brentford ci sarebbero infatti anche Newcastle, Tottenham ed Everton. Lo United continua quindi a valutare diverse alternative, con il reparto offensivo destinato a diventare uno dei principali temi del prossimo mercato invernale.