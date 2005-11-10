Gol e spettacolo nel Klassiker: tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund finisce 2-2

Coloro che hanno deciso di guardare il Klassiker in questo sabato di calcio di certo non sono rimasti delusi. Bayern Monaco e Borussia Dortmund, in fatti, hanno dato vita a 90 minuti di spettacolo puro chiusi con il punteggio di 2-2. Il match si sblocca poco dopo la mezzora: dal possibile 0-1 di Bellingham, annullato dopo il controllo Var, si passa al gol di Laimer al 34'. Le parti si invertono nella ripresa: al 56' Kane fallisce dal dischetto l'occasione del possibile 2-0 e, 4 minuti dopo, Guirassy pareggia. Match caldo fino alla fine: al 66' la rete di Upamecano sembra assumere i contorni del punto esclamativo sulla sfida, ma a un minuto dal 90' arriva il 2-2 di Silva.

Bundesliga, il programma dell'8^ giornata

Venerdì 30 ottobre

Elversberg - Magonza 4-1

Sabato 31 ottobre

Augusta - Friburgo 1-2

Werder Brema - Hoffenheim 2-0

Bayer Leverkusen - Stoccarda 2-4

Borussia Monchengladbach - Paderborn 0-0

Schalke - Lipsia 0-2

Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-2

Domenica 1 novembre

Union Berlino - Colonia ore 15.30

Eintracht Francoforte - Amburgo ore 18.00

1. Bayern Monaco 18 (8)

2. Borussia Dortmund 18 (8)

3. Friburgo 16 (8)

4. RB Lipsia 15 (8)

5. Werder Brema 15 (8)

6. Bayer Leverkusen 13 (8)

7. Elversberg 13 (8)

8. Magonza 10 (8)

9. Augusta 9 (8)

10. Stoccarda 9 (8)

11. Hoffenheim 9 (8)

12. Paderborn 9 (8)

13. Amburgo 9 (7)

14. Colonia 8 (7)

15. Eintracht Francoforte 8 (8)

16. Schalke 04 6 (8)

17. Union Berlino 6 (7)

18. Borussia Mönchengladbach 4 (8)