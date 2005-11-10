Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Gol e spettacolo nel Klassiker: tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund finisce 2-2

Paolo Lora Lamia
autore
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 20:29Calcio estero
31.10.2026 20:29Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Coloro che hanno deciso di guardare il Klassiker in questo sabato di calcio di certo non sono rimasti delusi. Bayern Monaco e Borussia Dortmund, in fatti, hanno dato vita a 90 minuti di spettacolo puro chiusi con il punteggio di 2-2. Il match si sblocca poco dopo la mezzora: dal possibile 0-1 di Bellingham, annullato dopo il controllo Var, si passa al gol di Laimer al 34'. Le parti si invertono nella ripresa: al 56' Kane fallisce dal dischetto l'occasione del possibile 2-0 e, 4 minuti dopo, Guirassy pareggia. Match caldo fino alla fine: al 66' la rete di Upamecano sembra assumere i contorni del punto esclamativo sulla sfida, ma a un minuto dal 90' arriva il 2-2 di Silva.

Bundesliga, il programma dell'8^ giornata

Venerdì 30 ottobre
Elversberg - Magonza 4-1

Sabato 31 ottobre
Augusta - Friburgo 1-2
Werder Brema - Hoffenheim 2-0
Bayer Leverkusen - Stoccarda 2-4
Borussia Monchengladbach - Paderborn 0-0
Schalke - Lipsia 0-2
Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-2

Domenica 1 novembre
Union Berlino - Colonia ore 15.30
Eintracht Francoforte - Amburgo ore 18.00

1. Bayern Monaco 18 (8)
2. Borussia Dortmund 18 (8)
3. Friburgo 16 (8)
4. RB Lipsia 15 (8)
5. Werder Brema 15 (8)
6. Bayer Leverkusen 13 (8)
7. Elversberg 13 (8)
8. Magonza 10 (8)
9. Augusta 9 (8)
10. Stoccarda 9 (8)
11. Hoffenheim 9 (8)
12. Paderborn 9 (8)
13. Amburgo 9 (7)
14. Colonia 8 (7)
15. Eintracht Francoforte 8 (8)
16. Schalke 04 6 (8)
17. Union Berlino 6 (7)
18. Borussia Mönchengladbach 4 (8)

Articoli correlati

Immagine news 1
Bayern Monaco-Dortmund, le formazioni ufficiali: prima per Kane da Pallone d'Oro
Immagine news 2
Kane e il Pallone d'Oro: "Ero nervoso, il cuore batteva forte. Mai provato nulla del genere"
Immagine news 3
Oggi Der Klassiker show, il BVB contende lo scettro al Bayern: Bundesliga, il programma

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
21:56 Calcio estero
Tottenham, De Zerbi: "L'atmosfera è cambiata, dobbiamo per forza essere ambiziosi"
Immagine news 2
21:40 Calcio estero
Manchester City ancora ko, Maresca: "Sensazioni simili dopo la partita con l'Aston Villa"
Immagine news 3
21:27 Calcio estero
Atletico Madrid, Simeone esalta Grimaldo: "Sapevo che era il giocatore giusto per noi"
Immagine news 4
21:02 Calcio estero
Watkins e Neves regalano 3 punti a Inzaghi: l'Al Hilal si prende la vetta della classifica
Immagine news 5
20:56 Calcio esteroTMW
TMWCredere in un progetto tecnico alla fine paga: 10 punti su 12 nelle ultime 4 per De Zerbi
Immagine news 6
20:48 Calcio esteroTMW
TMWChelsea, finalmente Palestra! Prima da titolare contro il Man United, Mancini osserva
Immagine news 7
20:34 Calcio estero
LaLiga, il Betis vince e mette pressione al Real Madrid: 2-1 ai danni del Malaga
Immagine news 8
20:29 Calcio estero
Gol e spettacolo nel Klassiker: tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund finisce 2-2
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, a gennaio serve anche un esterno sinistro: ecco tutti i nomi. Inter c’è un’idea Chiesa, che può diventare un’opzione anche per la Roma. Milan, punto rinnovi: dopo Pulisic ora Rabiot. Tresoldi il sogno per il futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Krosche sempre più vicino al Milan. Cardinale: "Molto presto ci sarà un annuncio"
Immagine top news n.1 Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Carnevali perfetto. Fiducia del club? Domanda un po' provocatoria"
Immagine top news n.3 Il Bologna vince ancora, Palladino: "Io sottovalutato? Sinceramente non lo penso"
Immagine top news n.4 Lazio, Gattuso: "Obiettivo 40 punti. Lo dicono anche i miei giocatori, forse mi prendono in giro"
Immagine top news n.5 Milan, Cardinale: "Ho guardato tutti i giocatori negli occhi: vogliono vincere"
Immagine top news n.6 Errori arbitrali in Venezia-Inter? Nicola: "Non mi interessano polemiche e scusanti"
Immagine top news n.7 Lazio leader, Frosinone sorpresa e Inter in controtendenza: ecco chi resta più minuti in vantaggio
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli arrivato in ritiro a Torino: le immagini. Domani sera all'Allianz il big match contro la Juventus
Immagine box news Serie A Moreira all'intervallo invita il Milan a non fermarsi: "Gara perfetta? C'è il secondo tempo"
Immagine box news Serie A Domani Como-Venezia, i convocati di Fabregas: c'è Kennedy, torna Liberali
Immagine box news Serie A Spalletti e la società: Carnevali perfetto ma il ritiro...
Immagine box news Serie A Moreira show a San Siro, un retroscena sulla punizione vincente: gliel'ha lasciata Modric
Immagine box news Serie A Un Moreira imprendibile trascina il Milan nel derby: Inter sotto 3-1 a fine primo tempo
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "Orgoglioso dei ragazzi, punto che dà continuità"
Immagine box news Serie B Serie B, la Sampdoria scaccia i fantasmi: 2-0 all'Entella, via dall'ultimo posto
Immagine box news Serie B Padova, Calabro: "Fare punti contro questo Catanzaro non era semplice"
Immagine box news Serie B Catanzaro, Mignani: "Meritavamo di vincere, mi è piaciuto l'atteggiamento"
Immagine box news Serie B Serie B, Sampdoria avanti 2-0 sull'Entella al 45'. Primo gol per il 2008 Mezzotero
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "Passi indietro, male nel palleggio. Giocato meglio contro il Padova"
Serie C
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, preso Salvatore Boccia: contratto annuale per il difensore
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari: "Le squadre forti non guardano oltre l'impegno di settimana in settimana"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci
Immagine box news Serie C Si separano le strade tra l'Union Brescia e il suo DG: ufficiale l'addio di Stefano Medioli
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano