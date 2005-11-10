Incubo Man United, riscatto Barça e spettacolo Klassiker: il punto sui campionati esteri

Il sabato di calcio ha regalato tante partite degne di nota in giro per l'Europa. Di seguito, un focus sui risultati andati in scena nei principali campionati del vecchio continente.

Premier League: Man United a picco, cade il City e risale il Tottenham

La crisi del Manchester United non conosce fine. Impegnati in trasferta sul campo del Chelsea, i Red Devils hanno perso per per 2-0 contro il Chelsea e sono a un passo dalla zona retrocessione. A rischio la posizione di Carrick, che per il momento non è stato ancora esonerato. Giornata nera per la città di Manchester visto che cade anche il City tra le mura amiche contro il Brighton. Prosegue la risalita del Tottenham, che fa suo il derby contro il Crystal Palace. Da segnalare anche i successi di Brentford e Coventry e due sfide terminate in pareggio: il 2-2 tra Hull City e Ipswich Town e l'1-1 tra Aston Villa e Fulham.

Liga: il Barcellona archivia il Clasico, l'Atletico continua a vincere

Per quanto riguarda i risultati di Liga, Barcellona e Atletico Madrid non hanno deluso le aspettative. Sabato chiuso dal tennistico 6-1 imposto dai blaugrana all'Alaves e aperto dallo 0-2 con cui il Colchoneros sono andati a vincere sul campo del Levante. In mezzo, le vittorie di Rayo Vallecano e Betis Siviglia rispettivamente contro Celta Vigo e Malaga.

Da Bayern-Dortmund al poker del Porto: il punto sugli altri campionati

Una delle gare di spicco del calcio europeo era senza dubbio Bayern Monaco-Borussia Dortmund: spettacolare 2-2 e classifica che non cambia, con le due squadre in vetta alla Bundesliga. Una sola partita giocata in Ligue 1, con il Toyes che conquista 3 punti importanti in chiave salvezza contro il Le Mans. In chiusura, in Portogallo ennesima prova di forza del Porto: 4-0 all'Estoril.