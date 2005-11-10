Real Madrid, i convocati per il Racing: torna Courtois, ma Mourinho perde un altro big

Il Real Madrid ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta di domenica alle 16:15 contro il Racing Santander. La buona notizia per José Mourinho è il ritorno di Thibaut Courtois, che aveva saltato il Clásico vinto contro il Barcellona a causa dell'influenza. Non recupera invece Federico Valverde: l'uruguaiano non ha ancora completamente smaltito il problema accusato contro i blaugrana e la sua assenza era già stata anticipata dal tecnico portoghese in conferenza stampa. Tra i giocatori sulla via del pieno recupero c'è anche Éder Militão, che sarà gestito con cautela dallo staff prima di essere nuovamente impiegato con continuità dal primo minuto.

Courtois o Lunin? Mourinho deve scegliere il titolare

Il principale dubbio riguarda proprio la porta. Courtois è nuovamente a disposizione, ma Andriy Lunin ha convinto nel Clásico e Mourinho dovrà decidere se confermarlo oppure restituire immediatamente il posto al belga. L'assenza di Valverde avrà conseguenze anche sulle scelte per la fascia destra: secondo Marca, Dumfries sarebbe attualmente davanti a Trent Alexander-Arnold nelle gerarchie e potrebbe partire titolare contro il Racing. Mourinho recupera dunque diverse soluzioni per la trasferta di Santander, ma dovrà fare a meno di una pedina importante come Valverde.