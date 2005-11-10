Flick da record: il secondo allenatore più veloce a raggiungere le 100 vittorie col Barcellona
Pierpaolo Matrone
La goleada per 6-1 contro il Deportivo Alavés permette a Hansi Flick di raggiungere un traguardo prestigioso sulla panchina del Barcellona: 100 vittorie. Il tecnico tedesco ci è riuscito in appena 131 partite, facendo registrare una percentuale di successi del 76,33%. Secondo i dati pubblicati dal club catalano sul proprio sito ufficiale, nessun allenatore nella storia del Barcellona ha mai ottenuto una percentuale di vittorie superiore considerando tutte le partite disputate.
Solo Luis Enrique più veloce di Flick
Flick entra anche ai vertici della classifica degli allenatori che hanno impiegato meno partite per raggiungere quota 100 successi con il Barça. Soltanto Luis Enrique è riuscito a fare meglio, tagliando il traguardo dopo 126 gare contro le 131 necessarie all'ex commissario tecnico della Germania. Numeri che certificano la continuità mantenuta da Flick fin dal suo arrivo in Catalogna e gli permettono di conquistare già un posto di rilievo nella storia recente del club blaugrana.