Arteta non sa fare a meno di Calafiori, Gyokeres c'è: Fulham-Arsenal, le formazioni ufficiali
Sono state svelate le formazioni ufficiali di Fulham-Arsenal, match valido per l'ottava giornata di Premier League. Mikel Arteta affronta i Cottagers lontano da casa e si affida a Calafiori (ex Bologna) dall'inizio, ma stupisce a centrocampo per la scelta di Merino out al posto di Eberechi Eze dal 1' nel terzetto con Zubimendi e Rice. Saka-Gyokeres-Trossard il tridente offensivo prescelto.
Lato Fulham invece da segnalare la presenza dal primo minuto dell'ex Atalanta Castagne come terzino destro, oltre al grande ex Iwobi (cresciuto nell'Academy dei Gunners prima di lasciare nel 2019 per l'Everton).
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Gyokeres, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Berge, Cairney; Wilson, King, Iwobi; Jimenez.
A disposizione: in aggiornamento.
Allenatore: Silva.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Eze, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.
A disposizione: Kepa, Dowman, Lewis-Skelly, Martinelli, Merino, Mosquera, Norgaard, Nwaneri, Ben White.
Allenatore: Arteta.
8ª GIORNATA
Nottingham Forest - Chelsea 0-3
49' Acheampong (C), 52' Pedro Neto (C), 84' Reece James (C)
Brighton - Newcastle (18 ottobre, 16)
Burnley - Leeds (18 ottobre, 16)
Crystal Palace - Bournemouth (18 ottobre, 16)
Manchester City - Everton (18 ottobre, 16)
Sunderland - Wolverhampton (18 ottobre, 16)
Fulham - Arsenal (18 ottobre, 18.30)
Tottenham - Aston Villa (19 ottobre, 15)
Liverpool - Manchester United (19 ottobre, 17.30)
West Ham - Brentford (20 ottobre, 21)
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Arsenal 16
2. Liverpool 15
3. Tottenham 14
4. Chelsea 14
5. Bournemouth 14
6. Manchester City 13
7. Crystal Palace 12
8. Everton 11
9. Sunderland 11
10. Manchester United 10
11. Newcastle 9
12. Brighton 9
13. Aston Villa 9
14. Fulham 8
15. Leeds 8
16. Brentford 7
17. Nottingham Forest 5
18. Burnley 4
19. West Ham 4
20. Wolverhampton 2