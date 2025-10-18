Lipsia e Stoccarda in zona Champions, il Leverkusen vince allo scadere: Bundesliga, i risultati

Sono arrivate al termine le cinque partite in programma dalle 15:30 in Bundesliga e valide per la settima giornata. Pari e patta tra Colonia e Augusta, il Werder Brema si fa rimontare due volte dall'Heidenheim, con quest'ultimo a strappare un punto pesantissimo in ottica lotta salvezza. Fuochi d'artificio tra Magonza e Bayer Leverkusen, con 4 gol nel primo tempo e 3 nella ripresa: alla fine decide il centro allo scadere di Sieb in favore delle Aspirine (agganciato momentaneamente il Borussia Dortmund). Da segnalare la doppietta di Grimaldo, ex pupillo di Xabi Alonso (ora al Real).

Infine il Lipsia non sbaglia e supera per 2-1 l'Amburgo con doppia firma personale di Baumgartner. Chiude il tris dello Stoccarda in casa del Wolfsburg che lancia - insieme ai bibitari - l'eurorivale della Roma in zona Champions.

7ª GIORNATA

Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1

Colonia - Augusta 1-1

Heidenheim - Werder Brema 2-2

Mainz - Bayer Leverkusen 3-4

Lipsia - Amburgo 2-1

Wolfsburg - Stoccarda 0-3

Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)

Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)

St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)

LA CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 18 punti*

2. Lipsia 16

3. Stoccarda 15

4. Borussia Dortmund 14*

5. Bayer Leverkusen 14

6. Colonia 11

7. Union Berlino 10

8. Francoforte 9*

9. Friburgo 8*

10. Amburgo 8

11. Werder Brema 8

12. St.Pauli 7*

13. Augusta 7

14. Hoffenheim 7*

15. Wolfsburg 5

16. Magonza 4

17. Heidenheim 4

18. Borussia Monchengladbach 3

*una gara in meno

MARCATORI

11 reti: Kane (Bayern Monaco)

5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)

4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)