Bellingham jr out, Kompany sorprende: Bayern-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali del tanto atteso Der Klassiker (il primo della stagione), super match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutti gli occhi sono su questa partita che non solo promette spettacolo ma anche possibili ribaltoni o una mini fuga in classifica di Bundesliga, a seconda del risultato.
Vincent Kompany lascia fuori l'ex Napoli Kim e preferisce la coppia difensiva Upamecano-Tah, in attacco sorprende la scelta di Nico Jackson dal 1' con Kane versione trequartista e Olise-Luis Diaz ai suoi fianchi. Forza quattro in attacco a spaventare la difesa giallonera. Bocciato da Niko Kovac nell'undici del BVB Jobe Bellingham (fratello di Jude del Real Madrid), che dovrà sperare di entrare a gara in corso per giocare il big match contro il Bayern, nel tandem offensivo con Guirassy dal 1' c'è Adeyemi.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Kane, Luis Diaz; Nico Jackson.
A disposizione: Bischof, Daiber, Goretzka, Guerreiro, Karl, Kim, Mike, Ulreich, Urbig.
Allenatore: Kompany.
BORUSSIA DORTMUND (3-3-2-2): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Sule; Ryerson, Gross, Svensson; Sabitzer, Nmecha; Guirassy, Adeyemi.
A disposizione: Beier, Jobe Bellingham, Bensebaini, Chukwuemeka, Couto, Meyer, Ozcan, Fabio Silva.
Allenatore: Kovac.
7ª GIORNATA
Union Berlino - Borussia Monchengladbach 3-1
Colonia - Augusta 1-1
Heidenheim - Werder Brema 2-2
Mainz - Bayer Leverkusen 3-4
Lipsia - Amburgo 2-1
Wolfsburg - Stoccarda 0-3
Bayern Monaco - Borussia Dortmund (18 ottobre, 18.30)
Friburgo - Eintracht Francoforte (19 ottobre, 15.30)
St. Pauli - Hoffenheim (19 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 18 punti*
2. Lipsia 16
3. Stoccarda 15
4. Borussia Dortmund 14*
5. Bayer Leverkusen 14
6. Colonia 11
7. Union Berlino 10
8. Francoforte 9*
9. Friburgo 8*
10. Amburgo 8
11. Werder Brema 8
12. St.Pauli 7*
13. Augusta 7
14. Hoffenheim 7*
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4
18. Borussia Monchengladbach 3
*una gara in meno
MARCATORI
11 reti: Kane (Bayern Monaco)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)
4 reti: Guirassy (Borussia Dortmund), Asllani (Hoffenheim), Ansah (Union Berlino)