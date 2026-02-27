Capienza a oltre 60.000 posti entro il 15 marzo: il Barcellona sorride per il Camp Nou

Ottime notizie per il Barcellona e i suoi tifosi. Dopo settimane di attesa per ottenere la licenza 1C necessaria all’ampliamento dello Spotify Camp Nou, il club blaugrana intravede finalmente uno spiraglio concreto. La dirigenza ha presentato tutta la documentazione richiesta e ora attende il via libera definitivo del Comune per poter riaprire la parte attualmente chiusa dell’impianto. Parallelamente, è già stato avviato il processo per consentire ai soci di acquistare i propri posti.

L’obiettivo è chiaro: portare la capienza dello stadio a 62.000 spettatori entro un mese. Secondo quanto filtra dall’ambiente catalano, l’ottimismo è diffuso e la data cerchiata in rosso sul calendario è domenica 15 marzo, quando il Barça affronterà il Siviglia in campionato alle 16:15. Quella potrebbe essere la prima partita con la nuova configurazione, sempre che non emergano imprevisti tecnici o burocratici come accaduto in passato.

Il club avrebbe voluto inaugurare l’ampliamento già in occasione della semifinale di Copa del Rey contro l’Atlético Madrid, ma servirà ancora un po’ di pazienza al popolo blaugrana. Dopo mesi di lavori e rinvii, però, la sensazione è che il traguardo sia vicino. Per il Barcellona si tratterebbe di un passo fondamentale nel percorso di rinnovamento dello stadio e di rilancio economico, con maggiori entrate da botteghino e un ritorno progressivo alla piena casa in uno degli impianti più iconici del calcio europeo.